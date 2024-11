Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: bouclage du financement d'un projet en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le consortium dirigé par EDF et Masdar a annoncé que le financement de son infrastructure multiservices pour le site touristique d'AMAALA en Arabie saoudite était bouclé.



Ce projet de 1,5 milliard de dollars, développé par Red Sea Global, inclut un système énergétique décarboné à partir d'un parc solaire de 250 MW, une capacité de stockage de 700 MWh, une usine de dessalement de 37 millions de litres par jour et un système de traitement des eaux usées.



Cette infrastructure devrait éviter 350 000 tonnes de CO₂ par an et offrir des services 100 % renouvelables.



John Pagano, directeur général de Red Sea Global, souligne que ce projet démontre la viabilité d'un tourisme de luxe alimenté en énergie renouvelable.





