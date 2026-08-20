Suède-La Riksbank laisse ses taux d'intérêt inchangés

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75%, comme prévu, et s'est dite prête à resserrer sa politique monétaire si l'inflation s'accélérait.

"La probabilité d'une hausse des taux dans le courant de l'année reste d'actualité", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Si l'inflation exceptionnellement élevée enregistrée cet été devait marquer le début d'une remontée plus importante et plus durable de l'inflation, la Riksbank ajusterait sa politique monétaire dans le sens d'un resserrement", a-t-elle ajouté.

La Suède fait figure d'exception en Europe, avec une faible inflation globale, due en partie aux baisses d'impôts temporaires mises en place par le gouvernement, qui se prépare aux élections législatives prévues le 13 septembre prochain.

La Riksbank maintient le statu quo depuis qu'elle a abaissé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage pour la dernière fois en septembre 2025.

La banque centrale s'inquiète toutefois de la montée des pressions inflationnistes.

Si l'on exclut les prix volatils de l'énergie, le rythme de l'inflation était plus élevé en juillet qu'en juin, tout en restant nettement inférieur à l'objectif de 2% fixé par l'institution monétaire.

(Reportage Simon Johnson et Niklas Pollard ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)