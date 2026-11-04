Suède-La banque centrale relève ses taux pour la première fois depuis 2023

La banque centrale suédoise a relevé mercredi son principal taux directeur d'un quart de point, pour le porter à 2,00%, comme anticipé par le consensus, et a laissé entrevoir d'autres hausses pour juguler les pressions inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Il s'agit de la première modification de ses coûts d'emprunt depuis septembre 2025, et de la première hausse depuis 2023.

La Riksbank s'inquiète de plus en plus des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse des coûts énergétiques provoqués par le conflit au Moyen-Orient, qui pourraient se répercuter sur les prix en général et pousser l'inflation au-delà de la cible visée de 2%.

C'est la morosité de l'économie qui avait jusqu'ici empêché la banque centrale de relever ses taux directeurs, mais cette crainte s'est estompée. En septembre, la Riksbank avait déclaré que le resserrement monétaire commencerait probablement cette année et pourrait s'accélérer si l'inflation grimpait fortement.

"Si les perspectives en matière d'inflation et d'activité économique se confirment, il est probable que le taux directeur soit encore relevé au cours de l'année à venir, conformément aux prévisions de septembre", écrit la Riksbank dans son communiqué de politique monétaire publié mercredi.

La Riksbank dit voir des risques à la hausse comme à la baisse tant pour l'inflation que pour la croissance économique, notamment en ce qui concerne le marché du travail.

Les analystes interrogés dans le cadre d'une enquête Reuters s'attendaient tous à ce que la banque centrale durcisse sa politique monétaire ce mercredi alors que sa prochaine décision est prévue le 16 décembre.

L'inflation globale reste relativement modérée, tandis que la couronne suédoise s'est raffermie ces dernières semaines, ce qui freine l'inflation importée. EURSEK=

(Anna Ringstron et Simon Johnson; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)