Succès obligataire : Air Liquide lève 2 milliards d'euros après sa journée investisseurs

Suite au Capital Markets Day du 5 octobre et l'annonce du nouveau plan stratégique BEYOND, Air Liquide a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire multi-tranches de 2 milliards d'euros. Après avoir diversifié ses sources de financement par le biais d'une émission obligataire sur le marché suisse au 1er trimestre 2026, cette transaction marque le retour du groupe sur le marché Euro.

Le produit net de l'émission sera utilisé par le spécialiste des gaz industriels pour le financement de ses besoins généraux ainsi que pour le refinancement de la dette.

Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe. Elle permet d'émettre 2 MdsEUR d'obligations avec des maturités de 2 ans, 5 ans et 10 ans. Compte tenu des couvertures mises en place, le taux d'intérêt moyen pondéré de l'émission est inférieur à 4% par an.

Cette émission bénéficiera d'une notation "A" par Standard & Poor's et Scope Ratings et "A2" par Moody's.

"Les capitaux levés viendront soutenir notre allocation de capital et stimuler l'expansion de nos activités sur les marchés d'avenir", a déclaré Jérôme Pelletan, directeur financier groupe et membre du comité exécutif d'Air Liquide.