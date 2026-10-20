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Succès d'une levée de 6 milliards d'euros pour Schneider Electric
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 08:43

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Schneider Electric annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital de 6 milliards d'euros destinée à financer en partie son projet d'acquisition de l'américain PTC Inc.

Le groupe a placé 25 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs qualifiés, représentant environ 4,32% de son capital avant l'opération. Le prix de souscription a été fixé à 240 euros par action, soit une décote de 4,99% par rapport au cours de clôture de 252,60 euros du 19 octobre, avant l'annonce du lancement de l'opération.

Cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, entraînera une dilution des participations existantes. A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération verra sa participation ramenée à environ 0,96%.

Les fonds levés serviront à financer une partie de l'acquisition de PTC, en complément de futures émissions de dette et d'éventuels tirages sur des crédits relais.

La finalisation de cette acquisition est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve notamment de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Pour rappel, le 5 octobre dernier, Schneider Electric a annoncé l'acquisition de la société américaine PTC pour environ 22,6 milliards de dollars, soit près de 20,1 milliards d'euros. Cette opération doit permettre au Français de constituer une plateforme de logiciels industriels et d'intelligence artificielle de premier plan, à la fois ouverte, interopérable et d'envergure mondiale.

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2 commentaires

  • 09:13

    Pas tout à fait la même démarche qu'air liquide, le petit actionnaire ne bénéficie d'aucun privilège bien au contraire.

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