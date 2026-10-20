17 octobre : Marylise Léon (CFDT) estime qu"on paie cash 10 ans de verticalité", demande de "vraies réponses sociales"

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Strasbourg, le 10 juin 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a estimé mardi sur France Inter que l'exécutif "paie cash dix ans de verticalité" du pouvoir à travers les violences en marge des manifestations du 17 octobre, et appelé à de "vraies réponses sociales" sur les revendications exprimées.

"Il y a une colère, il y a une envie d'être considéré, il y a une envie d'être écouté, respecté. Là, on paie cash dix ans de verticalité. Il faut pouvoir avoir les vraies réponses sociales", a déclaré Marylise Léon, alors que les syndicats appellent depuis début octobre à faire grève et manifester le 5 novembre pour les salaires et les services publics.

Les syndicats doivent être reçus à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu mercredi matin. Marylise Léon a dit souhaiter que cette réunion ne soit pas seulement l'occasion de parler de l'organisation de la journée du 5 novembre mais aussi "du fond".

Elle a notamment pointé les nombreuses branches professionnelles qui ont encore des minima sous le Smic.

"On demande qu'il y ait une augmentation de 100 euros par mois pour tous les salariés, tous les agents, pour pouvoir faire face à ces difficultés du pouvoir d'achat et dans les branches professionnelles qu'on puisse atteindre, par la négociation, au moins cette enveloppe", a-t-elle expliqué. La CFDT demande "une augmentation du Smic et cette négociation collective", a-t-elle précisé.

"Les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la négo - pour la CFDT c'est très clair - ne doivent plus toucher les exonérations de cotisations dont elles bénéficient", a insisté Mme Léon.

Elle a également appelé à "un budget de justice sociale et fiscale", qui traite la question de "la contribution des plus hauts patrimoines".