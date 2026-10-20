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Solvay recule après avoir abaissé ses perspectives sur fond de pressions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:38

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54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

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L'action Solvay recule mardi au ‌lendemain d'un abaissement des perspectives du groupe chimique belge, sous pression au ​Moyen-Orient après l'arrêt d'une usine de peroxyde en Arabie saoudite, qui a pesé sur les résultats du troisième trimestre.

À Paris, à 07h17 GMT, l'action recule ​de près de 5% à 23,66 euros.

L'entreprise a déclaré lundi soir tabler sur un Ebitda (bénéfice avant ​intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) annuel ⁠compris entre 720 et 740 millions d'euros et un flux de ‌trésorerie disponible situé entre 120 et 150 millions d'euros.

Elle anticipait précédemment un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions ​d'euros en 2026, et ‌un flux de trésorerie d'au moins 200 millions d'euros.

"Les ⁠conditions de marché difficiles pour la principale activité, le carbonate de soude, ainsi que l'affaiblissement progressif du bilan nous incitent à la prudence", avertissent les ⁠analystes de KBC ‌dans une note mardi, ajoutant remettre de plus en plus ⁠en question la politique de dividendes "très généreuse" de Solvay.

"Bien que la pression ‌sur les bénéfices à court terme soit plus forte que ⁠nous ne l'avions initialement prévu (...), nous continuons de tabler ⁠sur un resserrement du ‌marché du carbonate de soude d'ici 2027/28", nuancent les analystes de JP ​Morgan.

Le courtier considèrent que le taux ‌d'utilisation des capacités de l'industrie du carbonate de soude devrait atteindre son niveau le plus bas ​en 2026, puis s'améliorer progressivement au cours des trois prochaines années, favorisant une hausse des prix à mesure que la production chinoise ⁠atteindra son pic et que l'offre hors de Chine fera l'objet d’une légère rationalisation.

En raison de la "quiet period" en cours, Solvay ne fera pas d'autres commentaires avant la publication de ses résultats complets du troisième trimestre, le 4 novembre, a déclaré le groupe lundi soir.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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