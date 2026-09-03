Studsvik, GE Vernova Hitachi et Samsung C&T s'engagent à faire avancer un projet nucléaire en Suède

Studsvik, GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, la division services financiers de GE Vernova, DS Investment Partners et Samsung C&T ont annoncé un accord pour faire avancer le programme nucléaire ReFirm sur les sites de Studsvik en Suède.

ReFirm est le réacteur modulaire multi-sites (SMR) et le nouveau programme nucléaire de Studsvik.

L'annonce d'aujourd'hui fait avancer les plans pour les sites de Nyköping et Valdemarsvik, avec un projet initial BWRX-300 de quatre unités totalisant environ 1 200 MWe prévu pour l'un des deux sites.

A Nyköping, Studsvik exploite une installation nucléaire agréée existante. A Valdemarsvik, une demande a été déposée en mars 2026, la première en vertu de la nouvelle législation suédoise exigeant l'approbation gouvernementale pour les installations nucléaires.

Cela reflète l'objectif plus large de construire une chaîne d'approvisionnement capable de soutenir non seulement le premier projet, mais aussi les unités suivantes et des opportunités de déploiement plus larges en Suède et en Europe.

Studsvik dirige les permis, l'évaluation de l'impact environnemental, les droits sur les sites, l'engagement communautaire et le dialogue avec l'État suédois. GE Vernova Hitachi dirige l'ingénierie des réacteurs, le soutien aux licences et l'estimation des coûts, agit en tant qu'autorité d'ingénierie et, avec Samsung C&T, agit comme équipe d'exécution.

Pendant la période d'exclusivité, DS Investment Partners, une société d'investissement sud-coréenne, dirigera l'investissement et l'activité Services financiers de GE Vernova participera à des fonctions de conseil et de structuration financière en soutien au consortium.

"L'approvisionnement en électricité de la Suède est une stratégie à long terme : la capacité nucléaire existante vieillit, et la demande d'électricité de base est en croissance. Pour y répondre, nous avons cherché des partenaires à long terme et des conditions permettant à des projets comme celui-ci de réussir." a déclaré Karl Thedéen, Président et Directeur Général, Studsvik.