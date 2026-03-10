 Aller au contenu principal
StudioCanal (Canal ) prend le contrôle du producteur de films italien Lucky Red
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:32

StudioCanal, la filiale de Canal chargée de la production, de l'acquisition et de la distribution de films, a annoncé mardi avoir pris une participation majoritaire au sein de Lucky Red, une société indépendante cinématographique italienne à l'origine de nombreux longs métrages comme les "Magdalene Sisters", "Mar Adentro", ou "Antichrist" de Lars Von Trier.

Un catalogue de prestige et une expertise historique

Créé à Rome en 1987 par le producteur de cinéma Andrea Occhipinti, Lucky Red a distribué pas moins de 600 films signés par les réalisateurs les plus acclamés au monde, parmi lesquels Bong Joon-ho, Jafar Panahi, Joachim Trier, Paolo Sorrentino, Michael Haneke, Paul Thomas Anderson, Wim Wenders ou encore Danny Boyle.

Ses derniers succès au box-office incluent les films "Emilia Perez" et le "Dracula" de Luc Besson.

Renforcement d'un partenariat de longue date

Cette acquisition s'appuie sur une relation historique, qui leur avait déjà permis de porter à l'écran de nombreux succès, allant d'"Inside Llewyn Davis" des frères Coen jusqu'au récent "L'Amour au présent", porté par Florence Pugh et Andrew Garfield.

Leur partenariat s'articule actuellement autour de plusieurs projets majeurs, dont le film d'animation "Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween" attendu pour Halloween, "Violette (Changer l'eau des fleurs)" du réalisateur Jean-Pierre Jeunet ou "Fonda" le nouveau projet de Justine Triet ("Anatomie d'une chute") devant mettre en vedette Mia Goth et Andrew Scott, et dont le tournage devrait débuter ce printemps.

StudioCanal, qui finance, produit et distribue 200 films par an, n'a pas précisé le montant de l'opération. Son catalogue inclut actuellement plus de 9 400 titres provenant de 60 pays et couvrant 100 ans d'histoire du cinéma.

