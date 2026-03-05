StubHub chute après avoir enregistré une perte au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la plateforme de vente de billets StubHub Holdings STUB.N chutent de 9,9 % à 9,16 $ en pré-commercialisation

** La société annonce une perte nette de 535 millions de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 54,2 millions de dollars il y a un an

** La perte nette du 4ème trimestre comprend 479 millions de dollars de charges non récurrentes et sans effet sur la trésorerie au titre de la provision pour moins-value

** Perte nette de 1,9 milliard de dollars pour l'exercice 25, y compris une charge exceptionnelle de 1,4 milliard de dollars au titre de la rémunération à base d'actions liée à l'introduction en bourse de la société

** Huit des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur estimation médiane est de 18 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, STUB a baissé de 24,8 % depuis le début de l'année