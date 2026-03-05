 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

StubHub chute après avoir enregistré une perte au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la plateforme de vente de billets StubHub Holdings STUB.N chutent de 9,9 % à 9,16 $ en pré-commercialisation

** La société annonce une perte nette de 535 millions de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 54,2 millions de dollars il y a un an

** La perte nette du 4ème trimestre comprend 479 millions de dollars de charges non récurrentes et sans effet sur la trésorerie au titre de la provision pour moins-value

** Perte nette de 1,9 milliard de dollars pour l'exercice 25, y compris une charge exceptionnelle de 1,4 milliard de dollars au titre de la rémunération à base d'actions liée à l'introduction en bourse de la société

** Huit des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur estimation médiane est de 18 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, STUB a baissé de 24,8 % depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank