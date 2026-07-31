Stryker recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

31 juillet - ** Le cours de l'action Stryker SYK.N recule de 7,3 % à 322,40 dollars

** Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action (BPA) annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 14,95 et 15,10 dollars, contre une fourchette précédente de 14,90 à 15,10 dollars

** Il annonce un BPA ajusté de 3,69 $ au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,49 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de SYK, à 6,6 milliards de dollars, dépasse les estimations de 6,58 milliards de dollars ** Compte tenu de l'évolution du cours, l'action affiche une baisse d'environ8 % depuis le début de l'année