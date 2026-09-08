Stryker recule après avoir prévenu que les difficultés de production persisteraient tout au long du second semestre

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8 septembre - ** L'action Stryker SYK.N recule de 9,9 % à 42,65 dollars en début d'après-midi

** Lors d’une conférence, les dirigeants de l’entreprise ont indiqué que les difficultés de production se répercuteraient sur le reste de l’année

** Le fabricant de dispositifs médicaux avait déjà signalé des problèmes de production dans son secteur de la vascularisation périphérique, qui l'ont empêché de répondre pleinement à la demande de ses clients et de se lancer dans de nouvelles activités

** « Nous avions prévu que la situation se résoudrait d’elle-même au troisième trimestre. Or, nous constatons queles problèmes de fabrication () se poursuiventau troisième trimestre… Nous nous attendons à ce qu’ils perdurent encore un peu au quatrième trimestre », a déclaré Preston Wells, directeur financier

** Evercore ISI estime désormais que la croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre pourrait se situer plutôt autour de 10 %

** Stryker indique que les interventions de prothèse de hanche et de genou restent en berne, la faiblesse observée en Europe se prolongeant au troisième trimestre

** La société indique que la vigueur observée aux États-Unis en juin dans le domaine des prothèses articulaires ne s’est pas poursuivie en juillet et en août

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action affiche une baisse de 20 % depuis le début de l'année