Stryker recule alors que Kevin Lobo, son directeur général de longue date, quitte ses fonctions et que le directeur des opérations, Spencer Stiles, prendra la relève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 octobre - ** L'action Stryker SYK.N recule de plus de 3 % à 275,44 dollars avant l'ouverture du marché
** Spencer Stiles, actuel président et directeur des opérations, succédera à Kevin Lobo au poste de directeur général du fabricant de dispositifs médicaux
** Kevin Lobo, directeur général depuis 2012, deviendra président exécutif à compter du 1er janvier
** Kevin Lobo a mené plus de 60 acquisitions, dont celle de la société de chirurgie robotisée Mako, qui a contribué à transformer le secteur de l’orthopédie
** 24 des 29 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 5 la note "conserver"; objectif de cours médian: 380 $ - données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, l’action avait reculé de 18,85 % depuis le début de l’année
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