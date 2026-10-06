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Stryker recule alors que Kevin Lobo, son directeur général de longue date, quitte ses fonctions et que le directeur des opérations, Spencer Stiles, prendra la relève
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action Stryker SYK.N recule de plus de 3 % à 275,44 dollars avant l'ouverture du marché

** Spencer Stiles, actuel président et directeur des opérations, succédera à Kevin Lobo au poste de directeur général du fabricant de dispositifs médicaux

** Kevin Lobo, directeur général depuis 2012, deviendra président exécutif à compter du 1er janvier

** Kevin Lobo a mené plus de 60 acquisitions, dont celle de la société de chirurgie robotisée Mako, qui a contribué à transformer le secteur de l’orthopédie

** 24 des 29 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 5 la note "conserver"; objectif de cours médian: 380 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action avait reculé de 18,85 % depuis le début de l’année

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