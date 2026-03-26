Stryker déclare que la production est en grande partie rétablie après la cyberattaque

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Le fabricant de matériel médical Stryker

SYK.N a déclaré jeudi que ses opérations s'amélioraient régulièrement en vue d'atteindre leur pleine capacité, après qu'une cyberattaque a causé une perturbation généralisée de ses activités.

Les actions de Stryker ont grimpé de 2 % après que la société a déclaré que sa capacité de production augmentait rapidement, la plupart de ses sites et de ses lignes critiques ayant été rétablis.

Une cyberattaque survenue le 11 mars a affecté les activités de Stryker, entravant le traitement des commandes, la fabrication et les expéditions. Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, appelé Handala, a revendiqué l'attaque le même jour et a déclaré qu'il s'agissait de représailles après une attaque contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran.

Le personnel de Stryker a constaté que les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et d'autres dispositifs à distance fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft et pouvant se connecter à ses plates-formes informatiques avaient été touchés par l'attaque.

"Les systèmes de commande électronique ont été rétablis pour les clients, et nous travaillons aussi rapidement et sûrement que possible pour réconcilier les commandes, fabriquer les produits et les livrer à nos clients", a déclaré Stryker dans un communiqué.

Stryker, qui emploie 56 000 personnes et opère dans 61 pays, a indiqué qu'elle se coordonnait avec des experts externes en cybersécurité et avec les autorités compétentes qui ont tenté de saisir les domaines liés aux pirates.