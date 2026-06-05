Au RN, regain de tension entre les lignes

Marine Le Pen et Jordan Bardella dans la cour de l'hôtel Matignon, à Paris, le 11 mars 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Plongé depuis trois semaines dans la confusion sur sa propre réforme des retraites, le Rassemblement national voit ressurgir les tensions entre "marinistes" et "jordaniens". Un séminaire à huis clos la semaine prochaine permettra peut-être de crever l'abcès, avant la date fatidique du 7 juillet.

Rien de tel qu'une bonne retraite collective pour remettre les choses au point. Ca tombe bien: Marine Le Pen, Jordan Bardella et leurs gardes rapprochées doivent se retrouver le 12 juin, hors de Paris et à l'abri des regards, pour phosphorer sur leur campagne présidentielle.

Un point d'étape "très basique" pour discuter "stratégie politique et organisation", dans le prolongement d'une première réunion mi-avril, minimise un participant. Trop banal ? Les deux chefs se sont chargés d'ajouter un sujet de discorde à l'ordre du jour.

Jordan Bardella le premier, en glissant à la presse allemande début mai que son parti était "en train d'examiner la question" d'un relèvement de l'âge légal de départ en retraite. Une pierre dans le jardin de Marine Le Pen, qui maintient mordicus sa promesse de revenir à 62, voire 60 ans - avec 40 à 42 années de cotisation.

"Le programme est le même que celui de 2022, en l'état", a tenté de rectifier la triple candidate à l'Elysée. Mais son cadet n'en démord pas: "L'âge légal ne veut rien dire, ce qui compte c'est la durée de cotisation". Presque du Gabriel Attal dans le texte.

Un membre de la direction assure que "ce n'est pas un cafouillage" et que les deux têtes du RN ont seulement "présenté les choses avec des termes différents".

Pourtant, les porte-parole sont déboussolés. Quelqu'un qui a commencé à 24 ans pourrait donc partir à 66 ans ? "Oui", répond Julien Odoul. "Si vous commencez à 25 ans, avec notre réforme vous partirez à 67 ans", renchérit Louis Aliot.

Le RN avait déjà souffert d'hésitations sur le même sujet après la dissolution de 2024. Un cadre se désespère: "On est sur le Titanic, on a les jumelles, l'iceberg ne sort pas de la brume et pourtant ça fait deux ans qu'on fonce dedans".

- "On va le payer" -

Ce n'est pas tant le contenu qui pose problème, que "l'affichage politique", insiste ce député. "Le signal qu'on envoie c'est +quand ils sont dans l'opposition c'est le Père Noël, dès qu'ils s'approchent du pouvoir c'est le Père Fouettard+".

Ravageur à moins d'un an du scrutin suprême. Et même si la presse est accusée de surinterpréter les propos et d'amplifier les désaccords, "on s'y est mis tout seul" et "on va le payer jusqu'à la présidentielle", s'inquiète ce même responsable.

L'addition risque de s'allonger encore, avec le volet budgétaire du programme. Jusqu'ici le RN tablait sur un plan d'économies de 100 milliard d'euros sur cinq ans. Chiffre encore répété la semaine dernière par M. Bardella.

Mais chiffre déjà dépassé: "En vérité il faudra 120 milliards", prévient un stratège. La faute aux "dépenses rigides" (loi de programmation militaire, prêt européen à l'Ukraine...) sur lesquelles "on ne pourra pas revenir".

S'il sera aisé d'en rejeter la responsabilité sur la "mauvaise gestion" d'une macronie finissante, et le "contexte aggravé" par la guerre en Iran, cela suffira-t-il à faire passer la pilule ?

Surtout si dans le même temps, la tendance pro-business s'affirme, comme l'a laissé entrevoir la dissonance fin avril entre la "candidate naturelle" et son dauphin autour de la question des "surprofits" de TotalEnergies.

Du côté des "marinistes", on en vient à soupçonner les "jordaniens" de vouloir "remettre en cause" l'équilibre du projet avec des mesures "qui ne sont pas financées", notamment sur la fiscalité des grandes entreprises et des plus fortunés. "Si c'est cette ligne-là, on ne gagnera pas", s'alarme même un proche de la patronne.

Evidemment tout reste suspendu au verdict de la cour d'appel de Paris, qui décidera le 7 juillet si Marine Le Pen peut concourir une quatrième fois, ou pas. Mais ce deuxième séminaire tombe à pic pour accorder enfin les violons et couper court aux spéculations.

Car comme le relève un historique du parti, "le Front national, puis le Rassemblement national, ont bien fonctionné en n'ayant pas de courants et en étant uni derrière le chef". Reste à savoir lequel.