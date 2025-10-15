Strike Magazine Octobre 2025 : les Warrants ont le vent en poupe !

Strike Magazine

Sur les neuf premiers mois de l'année 2025, les Warrants ont enregistré une hausse de leur volume de 50 %(1) en comparaison avec la même période de l'année 2024. Le pionnier des Produits de Bourse qui a fait son apparition en 1989 en France, il y a plus de 25 ans, dispose toujours de caractéristiques particulières qui lui permettent de se démarquer des produits de la génération « Z »(2) de type Turbos ou Leverage & Short.

Ce « millenial »2, visant à répliquer une option et à la rendre accessible aux investisseurs particuliers sur la Bourse de Paris avec un simple compte titre en lui apportant liquidité et de nombreux sous-jacents, a repris des couleurs cette année sur ces concurrents plus jeunes et plus particulièrement sur les sous-jacents actions dont les volumes ont progressé de 160 % 1 !

En effet, souvent considéré comme un Produit plus difficile à comprendre que ses concurrents, le Warrant est aussi un des seuls produits de Bourse à bénéficier d'une accélération haussière lorsqu'un scénario d'investissement se vérifie. Pour les plus scientifiques d'entre vous, on appelle cela la convexité de la courbe du Delta. En de plus simples termes, le Delta du Warrant a tendance à augmenter lorsque le sous-jacent va dans le sens attendu. Concrètement maintenant, pour chaque intervalle de gagné sur le sous-jacent, la progression du Warrant sera de plus en plus grande.

Évidemment, il a aussi ses défauts, comme la perte de valeur temps quotidienne mesurée par le Théta ou sa sensibilité aux mouvements de volatilité implicite qui sont parfois difficiles à appréhender. En revanche, pas de seuil de désactivation comme sur les Turbos ou de décorrélation sur des périodes plus longues comme sur les Leverage & Shorts.

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur les caractéristiques comparées des différents Produits de Bourse : consultez les archives du magazine Strike sur strike-magazine.fr(3), les vidéos de formation ou les guides pratiques sur notre site sgbourse.fr

Thibaud Renoult

Société Générale Produits de Bourse, 23 septembre 2025

1. Sources SG

2. Generation « Z » qualifie les populations nées entre 1997 et 2012, les « millenials » ceux entre 1981 et 1996, et la génération « X » ceux de 1965 à 1980.

3. Dans le champ de recherche du site, saisissez « comment faire son choix ».

