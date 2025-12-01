La justice donne une nouvelle vie au concepteur du coeur artificiel Carmat

La justice a validé lundi l’unique offre de reprise de Carmat, fabricant français de coeur artificiel placé en redressement judiciaire depuis juillet ( AFP / BERTRAND GUAY )

La justice a validé lundi l’unique offre de reprise de Carmat , fabricant français de coeur artificiel placé en redressement judiciaire depuis juillet, au terme de plusieurs mois de rebondissements.

Le tribunal des affaires économiques de Versailles "ordonne la cession de la SA Carmat au profit de la SAS Carmat", nouvelle entité privée qui prendra la suite de l'activité comme le proposait le président du conseil d'administration et actionnaire Pierre Bastid dans son offre déposée en novembre.

Sur le volet social, "ce seront 39 salariés qui seront licenciés pour motif économique", l'offre de reprise portant sur 88 des 127 salariés début décembre, selon la décision dont l'AFP a eu copie.

Le pronostic vital de la société, qui fabrique des coeurs artificiels pour des patients en attente d'une transplantation cardiaque, était engagé depuis son placement en redressement judiciaire début juillet.

Carmat avait fait l'objet en août d'une première offre de reprise présentée par Pierre Bastid, actionnaire à hauteur de 17%, mais celle-ci avait été jugée irrecevable fin septembre, l'homme d'affaires n'ayant pas réussi à temps à mobiliser les fonds pour tenir les engagements de son plan de reprise.

Mi-octobre, le tribunal avait accordé un délai supplémentaire. M. Bastid avait été le seul à déposer une nouvelle offre, associé à la holding de la famille Ligresti, Santé Holding, autre actionnaire historique de Carmat.

- Douche froide pour les petits porteurs -

L'année 2026 sera cruciale pour le nouveau Carmat: "Il faut remettre la machine en marche" après près de 6 mois de mise en veille et "il faut remotiver les fournisseurs", a indiqué à l'AFP Pierre Bastid. Il va chercher également à obtenir les accords de remboursement par la Sécurité sociale et poursuivre les études pour obtenir un accès au marché américain.

A moyen terme, il vise "l'atteinte de l'équilibre économique" à horizon 2030/31, disant envisager à plus long terme de "construire un acteur +medtech+ de la cardiologie en France et pourquoi pas en Europe".

Un employé de CARMAT présente un cœur artificiel bioprothétiqueau siège de l'entreprise à Bois-d'Arcy, le 29 août 2018 dans les Yvelines ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'entreprise implantée dans des Yvelines avait également suscité l'intérêt d'Alpha Blue Ocean, un family-office installé à Dubaï et aux Bahamas, selon M. Bastid.

Du côté des petits porteurs en revanche, c'est "la douche froide" : "nous sommes étonnés que la même équipe" reprenne le flambeau, a déclaré à l'AFP le président de l'association des actionnaires minoritaires de Carmat (Aamidca), Nadir Ressad, qui a évalué à "un million d'euros" les pertes cumulées sur ses investissements depuis l'entrée en Bourse de Carmat en 2010.

L'association, qui se sent "lésée", "n'exclut pas une action en justice" pour défendre ses intérêts, a-t-il ajouté, tout en soulignant que certains de ses 60 membres envisagent malgré tout de "participer à un investissement dans le Carmat 2", qui ne sera plus cotée en Bourse.

Fondée en 2008, Carmat dont le nom combine celui de son inventeur médical Alain Carpentier, chirurgien cardiaque, et de l'entreprise Matra Defense, est l'une des rares sociétés au monde à développer un coeur artificiel entier.

Le développement de sa prothèse qui imite la forme et la fonction d'un cœur naturel avait suscité un fort engouement. Tout comme une première implantation réussie en 2013.

Mais il aura fallu attendre fin 2020 pour que ce coeur bionique obtienne sa certification européenne, en tant que "pont à la transplantation", c'est-à-dire pour les patients en insuffisance cardiaque terminale en attente d'une greffe du myocarde. Ce feu vert a permis une première vente en juillet 2021 pour un patient en Italie.

L'aventure a ensuite connu plusieurs revers: le décès prématuré du cinquième patient implanté a entraîné la suspension des essais cliniques entre novembre 2016 et mai 2017, suivie de deux autres décès liés à des dysfonctionnements qui ont conduit Carmat à suspendre volontairement les implantations entre fin 2021 et octobre 2022 pour améliorer le dispositif.

Au total, 122 patients ont été greffés avec ce coeur artificiel.