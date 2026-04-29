Street View : Visa poursuit sa lancée malgré la macroéconomie

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29 avril - ** Visa V.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices établies par Wall Street, grâce à une hausse régulière des volumes de paiement malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques

** L'action a progressé de 4,5% à 323,20 dollars avant l'ouverture du marché

LES ÉTOILES S'ALIGNENT

** J.P.Morgan (“surpondérer,” objectif de cours: 400 $) déclare: “tout bien considéré, ce trimestre a une nouvelle fois confirmé notre thèse positive sur Visa: face à la volatilité macroéconomique à court terme, la diversification et l'envergure de Visa lui permettent de maintenir une croissance supérieure à la moyenne et une forte génération de trésorerie”

** TD Cowen (“acheter,” objectif de cours: 416 $) estime que ces résultats réduisent considérablement les risques à moyen terme et renforcent l'argument en faveur de Visa en tant qu'“actif à croissance composée et plateforme”

** Evercore ISI (“en ligne,” objectif de cours: 350 $) estime que Visa a affiché un deuxième trimestre bien meilleur que prévu et a ajouté un peu de souplesse supplémentaire en rehaussant légèrement ses prévisions pour l'exercice 2026, afin de rappeler aux investisseurs la puissance de son modèle opérationnel et de sa plateforme

** Morgan Stanley (“surpondérer,” objectif de cours: 415 $) estime que ces résultats ont renforcé son opinion selon laquelle la pérennité du réseau de Visa reste sous-estimée, avec des atouts dans les services à valeur ajoutée, les opérations transfrontalières et les dépenses par carte