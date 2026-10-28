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Street View : une opportunité majeure se profile pour American Tower grâce à SpaceX
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le chiffre d'affaires d'American Tower Corporation AMT.N au troisième trimestre a augmenté de 2,5 % grâce à la bonne performance des centres de données, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,76 milliards de dollars; la société relève également de 55 millions de dollars le point médian de ses prévisions de chiffre d'affaires immobilier pour l'ensemble de l'année 2026

** Le cours-cible médian des 25 courtiers couvrant le titre s'établit à 212,50 dollars; la recommandation moyenne est “acheter” – données compilées par LSEG

“SPACEX, C'EST LA VRAIE HISTOIRE”

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 208 $) estime que “les fondamentaux du secteur des tours de télécommunications pour 2026 restent faibles, mais SpaceX est le véritable atout”, car de nombreux sites de tours désaffectés sont déjà équipés d’infrastructures compatibles avec le spectre sans fil que l’entreprise devrait utiliser

** J.P. Morgan (“surpondérer”, objectif de cours: 230 $) s'attend à ce qu'AMT participe à tout projet d'implantation terrestre d'envergure mené par SpaceX SPCX.O , mais le calendrier et la contribution à la croissance restent incertains

** Scotiabank (“surperformance sectorielle”, objectif de cours: 220 $) estime qu’à moyen terme, la densification des réseaux des opérateurs et le déploiement de nouvelles bandes de fréquences devraient soutenir l’activité de location, tandis qu’un déploiement terrestre de SpaceX pourrait offrir un potentiel de hausse supplémentaire qui n’est pas actuellement pris en compte dans les perspectives de croissance d’AMT

** BMO Capital Markets (“performance en ligne avec le marché”, objectif de cours: 195 $) estime que la demande en centres de données reste un facteur clé de différenciation, avec une croissance de 16 % et un potentiel d’expansion futur significatif

** “Les perspectives à plus long terme pour les tours semblent également plus prometteuses, sans compter la possibilité d’une croissance supplémentaire grâce à SpaceX” - BMO

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 12:47:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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