Street View : un pansement d'un milliard de dollars pour les déboires juridiques de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Meta Platforms META.O versera jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et limitera strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces plateformes de réseaux sociaux dans le but de rendre les enfants dépendants.

UN POIDS EN MOINS SUR LES ÉPAULES

** TD Cowen (“acheter”, objectif de cours: 750 $) estime que l’accord conclu avec les procureurs généraux des États devrait contribuer à lever un obstacle juridique majeur pour Meta, mais ne s’attend pas à ce que les modifications prévues des applications aient un impact significatif sur l’engagement des utilisateurs ou le chiffre d’affaires.

** Piper Sandler (“surpondérer”, objectif de cours: 785 $) estime que les modifications proposées pour les jeunes utilisateurs américains devraient avoir un impact limité sur le chiffre d’affaires de Meta, tandis que la levée de l’incertitude juridique entourant cette affaire constituerait un facteur clairement positif pour l’entreprise.

** Morningstar (juste valeur: 850 $) estime que l’accord proposé lèverait un obstacle juridique majeur pour Meta, le passif potentiel semblant inférieur aux estimations précédemment rapportées.

** J.P. Morgan (“neutre”, objectif de cours: 640 $) déclare: “Nous sommes encouragés par cet accord, mais reconnaissons également que Meta n’est pas encore tout à fait tirée d’affaire sur le plan juridique, car le risque médiatique lié à d’autres affaires et à quelques autres États demeure.”