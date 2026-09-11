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Street View : Oracle renforce ses arguments en faveur de la croissance, mais le débat sur les dépenses perdure
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Oracle ORCL.N a dépassé jeudi les estimations trimestrielles , et a annoncé une consommation de trésorerie inférieure aux prévisions, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles les investissements massifs dans l'IA pèseraient sur son bilan

** L'action de la société progresse de plus de 6 % à 163,59 dollars en pré-ouverture

ÉLOGES ET PRUDENCE

** Barclays (“surpondération”, objectif de cours: 252 $) estime que “la stratégie d’investissement d’Oracle continue d’évoluer dans la bonne direction”

** La croissance continue de s’accélérer et Oracle semble avoir clarifié son montage financier — Barclays

** J.P. Morgan (“surpondération”, objectif de cours: 200 $) indique qu’une croissance à trois chiffres dans le secteur des infrastructures cloud et une forte hausse du carnet de commandes consolident la trajectoire des revenus

** JPM ajoute que les investisseurs continueront probablement à débattre pour savoir si les dépenses d’investissement d’ORCL atteindront un pic puis commenceront à diminuer après l’exercice 2028, car la forte demande en infrastructures d’IA et en services cloud pourrait nécessiter des investissements continus et maintenir les dépenses à un niveau élevé plus longtemps

** Morningstar (valeur intrinsèque: 220 $) estime que “la livraison des capacités dans les délais est le facteur le plus important pour transformer l’énorme carnet de commandes d’Oracle en croissance du chiffre d’affaires”

** Morgan Stanley (“pondération neutre”, objectif de cours: 210 $) estime que le premier trimestre a apporté la preuve à court terme de la croissance d’Oracle dans le cloud, mais que la pression sur la marge brute et une hausse modeste du BPA pour l’exercice 2027 nécessitent davantage de preuves que ses investissements dans l’IA peuvent générer des bénéfices durables

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ORACLE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 11:00:51.

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