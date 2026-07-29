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Street View : les pauses pour s'hydrater pendant la Coupe du monde se sont transformées en occasions de gagner de l'argent pour Coca-Cola
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 10:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Alors que les supporters se plaignaient que les pauses hydratation de la Coupe du monde ralentissaient le rythme des matchs, le principal sponsor, Coca-Cola KO.N , s’est réjoui de l’effet stimulant que cela a eu sur les ventes de ses boissons énergisantes, entraînant de solides résultats trimestriels et un relèvement des objectifs annuels

** Le cours cible médian de vingt-sept courtiers pour ce titre s’établit à 93 dollars, avec une recommandation « Achat » -- données LSEG

PAUSE. GORGÉE. BÉNÉFICE.

** Piper Sandler (« Surpondérer », objectif de cours: 95 $) indique que si la Coupe du monde a généré une belle hausse des volumes, elle a également favorisé davantage d’interactions avec les consommateurs, ce dont KO pourra tirer parti pour adapter ses futures campagnes marketing

** RBC Capital Markets (« Surperformance », objectif de cours: 96 $) indique que le système de KOa su tirer parti de l’élan généré par la Coupe du monde , ce qui a permis des gains de parts de marché généralisés dans toutes les zones géographiques et des résultats nettement supérieurs aux prévisions pour tous les principaux indicateurs clés de performance

** TD Cowen (« Acheter », objectif de cours: 100 $) estime que la Coupe du monde est particulièrement bénéfique pour Coca-Cola, car l’attrait de la marque auprès d’un large public lui permet de toucher des consommateurs de tous horizons

** Morningstar (juste valeur: 75 $) indique que la dynamique est restée forte au deuxième trimestre, grâce au succès de la campagne d’activation liée à la Coupe du monde, à des conditions météorologiques favorables et à une comparaison en glissement annuel plus favorable

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 10:24:58.

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