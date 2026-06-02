Street View : Les Bourses américaines sont en mesure de faire face au risque potentiel lié aux contrats à terme perpétuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Vendredi, la Commodity Futures Trading Commission a ouvert la voie aux contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel impact négatif sur les Bourses américaines si ce type de produits venait à s’étendre à d’autres classes d’actifs ** Les opérateurs boursiers américains Cboe Global Markets

CBOE.Z et CME Group CME.O ont clôturé en baisse de 9,8% et 5,8% respectivement lundi, tandis qu'Intercontinental Exchange

ICE.N a reculé de 2%

RISQUE CONCURRENTIEL MAÎTRISABLE

** Raymond James indique que les investisseurs sur les Bourses américaines craignent que les produits bénéficiant d'une forte participation des particuliers ne risquent de perdre des parts de marché au profit de nouveaux concurrents proposant des contrats à terme perpétuels

** Il estime que les contrats à terme perpétuels ne constituent pas une alternative viable aux contrats à terme destinés aux institutions et que la décision de la CFTC pourrait faire l'objet d'un litige

** RBC Capital Markets estime que les contrats à terme perpétuels ont suscité une demande institutionnelle limitée et que le risque concurrentiel est gérable compte tenu des différences fondamentales entre les produits et des avantages structurels dont bénéficient le Cboe et le CME

** TD Cowen estime que cette autorisation risque d'accroître la concurrence sur le marché de détail et pourrait réduire les multiples de valorisation des Bourses américaines

** Barclays estime que même si les contrats à terme perpétuels s'étendent aux produits sur actions, les contrats à terme perpétuels sur indices n'auraient probablement pas d'impact significatif