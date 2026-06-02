Une commission du Parlement européen vote en faveur de l'accord commercial avec les États-Unis

Vues du port de Hambourg
par Philip Blenkinsop
Une commission du Parlement européen a voté mardi à une écrasante majorité en faveur de la suppression des droits d'importation de l'Union européenne (UE) sur de nombreux produits américains, une mesure visant à se conformer à l'accord commercial conclu avec Washington l'année dernière et à éviter la reprise d'un conflit tarifaire transatlantique.
En vertu de l'accord conclu en juillet dernier en Écosse, l'UE a accepté de supprimer les droits d'importation sur les produits industriels américains et d'accorder un accès préférentiel aux produits agricoles et aux produits de mer, tout en acceptant des droits de douane américains de 15% sur la plupart des produits de l'UE.
Dix mois après, l'UE n'a toujours pas définitivement adopté le texte, ce qui a poussé le président américain Donald Trump à déclarer qu'il imposerait des droits de douane "bien plus élevés" si les conditions de l'accord n'étaient pas respectées d'ici le 4 juillet.
La commission du commerce du Parlement européen a voté en faveur d'une législation visant à mettre en œuvre les réductions de droits de douane, avec 31 voix pour, six contre et trois abstentions.
Elle a également soutenu le maintien de droits de douane nuls pour les homards américains, initialement convenu avec Trump en 2020. Cette mesure doit encore être approuvée par l'assemblée plénière de l'UE à la mi-juin.
Les progrès de l'UE sur cet accord devraient apaiser quelque peu les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne.
Les échanges annuels de biens et de services s'élèvent à 2.000 milliards de dollars (1.720 milliards d'euros), ce qui la relation commerciale la plus importante au monde.
Avec ses droits de douane, Donald Trump veut réduire le déficit commercial avec l'Union européenne, qui s'élève à plus de 200 milliards de dollars.
(Rédigé par Phil Blenkinsop; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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