Street View : le médicament contre le cancer du poumon de Pfizer essuie un revers, mais l'espoir demeure quant à un traitement plus précoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Pfizer PFE.N a annoncé lundi soir qu’un médicament expérimental phare contre le cancer, issu de son acquisition de Seagen pour 43 milliards de dollars, n’avait pas réussi à améliorer de manière significative la survie par rapport à la chimiothérapie lors d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d’un cancer du poumon ayant déjà suivi un traitement.

UN REVERS, MAIS PAS UNE PORTE FERMÉE

** J.P. Morgan ("neutre") estime que l'échec de l'essai est un élément négatif pour le médicament, le sigvotatug vedotin, et que les investisseurs voudront probablement disposer de données sur son utilisation en première intention avant de lui attribuer une valeur

** RBC Capital Markets ("sector perform", objectif de cours: 25 $) estime que cet essai constitue "un net revers", même si la tendance à une meilleure survie observée chez les patients n’ayant reçu qu’un seul traitement antérieur pourrait justifier de tester le sigvotatug vedotin dans des associations thérapeutiques en première ligne

** Citi ("neutre", objectif de cours: 27 $) estime que l’échec global est "décevant" mais "ne met pas fin au programme", car la tendance plus favorable observée chez les patients en deuxième ligne justifie la poursuite de l’évaluation dans les lignes de traitement plus précoces du cancer du poumon

** BMO Capital Markets ("surperformance", objectif de cours: 34 $) estime que ce résultat en deçà des attentes était "probablement déjà largement anticipé par le marché", ajoutant que les signes d’efficacité chez les patients en deuxième ligne "laissent la porte ouverte" à un essai en première ligne

** Guggenheim se dit "déçu mais pas surpris par ce résultat, compte tenu de la difficulté pour d’autres agents de démontrer un bénéfice en termes de survie globale par rapport au docétaxel"