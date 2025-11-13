Street View : L'augmentation de la demande liée à l'IA stimule la dynamique des réseaux de Cisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre -

** Le fabricant d'équipements de communication Cisco Systems

CSCO.O a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année 2026, citant la forte demande d'équipements de réseau dans le cadre de l'expansion des centres de données axée sur l'IA

** Les actions ont augmenté de 7 % à 78,08 $ dans les échanges de pré-marché

SUR L'AUTOROUTE DE L'AI

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 82 $) estime qu'un solide cycle de mise à niveau des campus, ainsi que des opportunités croissantes dans le secteur gouvernemental, pourraient ouvrir la voie à une nouvelle hausse de l'évaluation de l'entreprise au cours de l'année prochaine

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 90 $) déclare qu'en dépit d'un environnement économique difficile, la forte demande des entreprises soutient les mises à niveau des campus de Cisco; cependant, les investisseurs se concentrent principalement sur la croissance plus rapide que prévu des commandes d'intelligence artificielle

** Evercore ISI ("en ligne", PT: 80 $) déclare que la forte dynamique de Cisco en matière d'IA est prometteuse, mais que l'accent reste mis sur la durabilité de la croissance des réseaux et sur les résultats futurs de son activité de sécurité

** Melius Research ("à l'achat", PT: 100 $) déclare que la dynamique des réseaux devrait se poursuivre, soutenue par les tendances fortes de l'industrie, alors que Cisco met à jour ses produits et étend son rôle dans l'IA souveraine