Henrique Braun va remplacer James Quincey à la tête de Coca-Cola
information fournie par Boursorama avec AFP 11/12/2025 à 11:00

( AFP / YURI CORTEZ )

Henrique Braun, actuel numéro 2 de Coca-Cola, prendra la tête du géant américain des sodas à partir du 31 mars, a annoncé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet.

Il succédera à James Quincey qui a tenu les rênes du groupe pendant près de neuf ans et deviendra président exécutif.

En tant que directeur général, M. Braun se concentrera notamment sur "le rapprochement encore plus étroit de l'entreprise avec les besoins des consommateurs", ainsi que l'"exploitation de la technologie comme catalyseur de la performance et de la croissance", avance le communiqué.

M. Braun travaille pour la marque depuis près de 30 ans, il est vice‑président exécutif et a été nommé directeur des opérations en 2025.

"James [Quincey] continuera d'être très actif dans l'entreprise à travers son rôle de président exécutif", explique un administrateur indépendant de Coca-Cola, David Weinberg, cité dans le communiqué.

Coca-Cola restait presque stable (+0,19%) dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street vers 7H20 GMT.

Lors de la publication, fin octobre, des résultats du troisième trimestre 2025, Henrique Braun avait notamment relevé des "pressions s'exerçant" sur les consommateurs les moins aisés en Amérique du Nord, lors d'un appel aux investisseurs.

Pour y répondre, Coca-Cola propose de plus en plus de formats réduits de ses boissons, moins chers à l'achat, mais dont le prix est souvent plus onéreux lorsqu'ils sont rapportés au litre.

En 2024, le mastodonte a engrangé 47,1 milliards de dollars de revenus, soit +3% sur un an.

