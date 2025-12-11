La Bourse de Paris en petite hausse après la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en petite hausse après avoir hésité à l'ouverture du marché, les investisseurs restant partagés entre l'enthousiasmante lié à la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la défiance autour de l'IA.

Le CAC 40 prenait 0,52% vers 10H20 heure de Paris, soit une hausse de 41,60 points pour s'établir à 8.064,29 points. La veille, l'indice vedette a terminé en baisse de 0,37%, pour s'établir à 8.022,69 points.

La hausse des marchés boursiers alimentée "par la baisse de taux de la Fed a perdu de son élan après des résultats décevants d’Oracle, qui ont pesé sur les valeurs technologiques", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Les revenus cloud décevants chez Oracle ont ravivé le récit de bulle de l'IA, pesant sur le sentiment de risque global et frappant durement les actions liées à l'IA", explique Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

Jusque-là, "l'appétit pour le risque s'était amélioré", note Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com.

La banque centrale américaine a conclu mercredi sa dernière réunion de l'année par une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage sans faire l'unanimité en son sein ni donner d'orientation claire pour la suite.

Les taux directeurs sont désormais dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

"Les investisseurs ont conclu que la Fed est prête à laisser l'économie tourner à plein régime, adoptant l’idée que la politique monétaire passe d’un régime restrictif à un régime plus accommodant, alors même que la croissance montre une certaine résilience", estime Mme Hathorn.

STMicroelectronics obtient un financement

Le groupe franco-italien STMicroelectronics, spécialisé dans les semi-conducteurs, a obtenu un financement de la banque européenne d'investissement (BEI) de 1 milliard d'euros, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

"La Banque européenne d'investissement et STMicroelectronics ont signé un accord de financement de 500 millions d'euros pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe. Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 milliard d'euros", a détaillé l'entreprise.

Vers 10H10 heure de Paris, le titre STMicroelectronics perdait cependant 0,22% à 22,22 euros, l'ensemble des valeurs de la tech restant sous pression après les résultats d'Oracle.

Schneider Electric vise une croissance de son activité

Schneider Electric vise une croissance organique de son chiffre d’affaires "comprise entre 7 % et 10 %" d’ici 2030 et une "nouvelle progression" de sa rentabilité, en s'appuyant l’intelligence artificielle, a-t-il annoncé jeudi.

L'annonce a été saluée en Bourse, le titre prenant 3,68% à 242,10 euros vers 10H10 heure de Paris.

