Schneider Electric en tête du CAC 40 avec sa journée d'investisseurs
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 10:36
Vers 10h15, le titre du spécialiste français des technologies de l'énergie progressait de 4% alors que le CAC avançait de 0,5% au même moment.
A l'occasion d'une rencontre avec la communauté financière organisée au Technology Center de McLaren, au Royaume-Uni, le groupe a indiqué avoir prolongé jusqu'en 2030 son objectif d'une croissance moyenne organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an.
Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une hausse organique de sa marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 2,50 points de pourcentage, en cumulé, sur la période comprise entre 2026 et 2030, souligne le spécialiste de l'électrification et de l'automatisation.
"Ce sont de bonnes nouvelles, dans la mesure où ces prévisions se situent légèrement au-dessus du consensus, ce qui laisse entrevoir une révision à la hausse des estimations du marché", se félicitent dans une note les équipes de RBC.
"La reprise des rachats d'actions et l'objectif en termes de rentabilité des capitaux employés constituent aussi des éléments favorables", poursuit le courtier canadien.
Concernant sa politique de retour aux actionnaires, Schneider a annoncé ce matin qu'il prévoyait de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions compris entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d'euros d'ici 2030.
Son ambition de ROCE a par ailleurs été relevée à 15%-20%.
Dans le cadre d'une approche "disciplinée" de création de valeur, Schneider entend, en outre, engager un programme de cessions représentant entre 1 milliard à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, à finaliser d'ici 2030.
Plus globalement, son plan stratégique "Advancing Energy Tech" vise à tirer parti du nouveau paysage énergétique en exploitant les opportunités offertes par la digitalisation et l'IA.
Valeurs associées
|241,4500 EUR
|Euronext Paris
|+3,40%
A lire aussi
-
"Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage à la veille de Noël. "C'est une terrible nouvelle, un choc et un ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évoluait en petite hausse après avoir hésité à l'ouverture du marché, les investisseurs restant partagés entre l'enthousiasmante lié à la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la défiance autour de l'IA. Le CAC 40 prenait ... Lire la suite
-
Henrique Braun, actuel numéro 2 de Coca-Cola, prendra la tête du géant américain des sodas à partir du 31 mars, a annoncé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet. Il succédera à James Quincey qui a tenu les rênes du groupe pendant près de neuf ... Lire la suite
-
La justice a prononcé jeudi la liquidation du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français, en grandes difficultés depuis son placement en redressement judiciaire, a annoncé le président de la région Centre-Val de Loire à l'AFP. "C'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer