Schneider Electric en tête du CAC 40 avec sa journée d'investisseurs
11/12/2025

Schneider Electric signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir dévoilé en préambule d'une journée d'investisseurs des objectifs financiers à horizon 2030 bien accueillis par les analystes, mais aussi promis de rémunérer ses actionnaires avec la mise en place d'un programme de rachat d'actions.

Vers 10h15, le titre du spécialiste français des technologies de l'énergie progressait de 4% alors que le CAC avançait de 0,5% au même moment.

A l'occasion d'une rencontre avec la communauté financière organisée au Technology Center de McLaren, au Royaume-Uni, le groupe a indiqué avoir prolongé jusqu'en 2030 son objectif d'une croissance moyenne organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an.

Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une hausse organique de sa marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 2,50 points de pourcentage, en cumulé, sur la période comprise entre 2026 et 2030, souligne le spécialiste de l'électrification et de l'automatisation.

"Ce sont de bonnes nouvelles, dans la mesure où ces prévisions se situent légèrement au-dessus du consensus, ce qui laisse entrevoir une révision à la hausse des estimations du marché", se félicitent dans une note les équipes de RBC.

"La reprise des rachats d'actions et l'objectif en termes de rentabilité des capitaux employés constituent aussi des éléments favorables", poursuit le courtier canadien.

Concernant sa politique de retour aux actionnaires, Schneider a annoncé ce matin qu'il prévoyait de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions compris entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d'euros d'ici 2030.

Son ambition de ROCE a par ailleurs été relevée à 15%-20%.

Dans le cadre d'une approche "disciplinée" de création de valeur, Schneider entend, en outre, engager un programme de cessions représentant entre 1 milliard à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, à finaliser d'ici 2030.

Plus globalement, son plan stratégique "Advancing Energy Tech" vise à tirer parti du nouveau paysage énergétique en exploitant les opportunités offertes par la digitalisation et l'IA.

