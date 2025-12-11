Nobel: depuis Oslo, Machado assure qu'elle ira au bout de sa lutte au Venezuela

La Vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, lors d'une conférence de presse dans les locaux de représentation du gouvernement à Oslo, le 11 décembre 2025 en Norvège ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, fera tout en son pouvoir pour rentrer au Venezuela où elle compte poursuivre sa lutte contre la "tyrannie", a-t-elle dit jeudi à Oslo, après un voyage entouré de mystère pour lequel des personnes "ont risqué leur vie".

Arrivée dans la nuit, trop tard pour recevoir son Nobel en personne, Mme Machado s'est livrée jeudi dans la capitale norvégienne à sa première apparition et prise de parole publiques depuis près d'un an.

Récompensée du Nobel en octobre pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela, l'opposante de 58 ans, qui vivait jusqu'alors cachée dans son pays, a promis qu'elle "fera tout (son) possible" pour rentrer malgré les risques d'être arrêtée.

"Je suis venue pour recevoir le prix au nom du peuple vénézuélien et je le ramènerai au Venezuela au moment adéquat", a-t-elle déclaré à la presse en visitant le Parlement norvégien.

"Je ne dirai pas quand ni comment cela se fera mais je ferai tout (mon) possible pour pouvoir rentrer et aussi mettre fin à cette tyrannie très bientôt", a-t-elle dit, assurant qu'il fallait "finir le travail" pour établir la démocratie.

Lors d'une conférence de presse, Mme Machado a aussi remercié "tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui". "Un jour, je pourrai vous raconter, car je ne veux certainement pas les mettre en danger maintenant", a-t-elle ajouté.

La réapparition de l'opposante a lieu en pleine crise entre le Venezuela et les États-Unis, qui ont déployé depuis août une imposante flottille en mer des Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic, causant 87 morts.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro accuse Washington de vouloir le renverser pour s'emparer du pétrole de son pays.

Maria Corina Machado, bête noire de M. Maduro, est critiquée par certains pour la proximité de ses idées avec celles du président américain Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel, et soutient ce déploiement américain.

La Vénézuélienne Maria Corina Machado lauréate du prix Nobel de la paix, salue ses partisans en se rendant au Parlement norvégien à Oslo, le 11 décembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Donald Trump a annoncé mercredi la saisie d'un pétrolier au large des côtes du Venezuela.

L'opposante était entrée en clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours après la présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de participer.

Mercredi, c'est sa fille Ana Corina qui a reçu en son nom le prix et a lu pour elle un discours de remerciements. Le comité Nobel a évoqué "un voyage en situation de danger extrême" en référence à l'absence de la lauréate.

La précédente apparition publique de Mme Machado remonte au 9 janvier lors d'une manifestation à Caracas.

On ignore comment l'opposante a réussi à quitter le Venezuela, où la justice la recherche pour "conspiration, incitation à la haine et terrorisme", et comment elle compte faire pour éventuellement y retourner.

"Elle risque d'être arrêtée si elle rentre, même si les autorités ont fait preuve de plus de retenue avec elle qu'avec beaucoup d'autres parce qu'une arrestation aurait une portée symbolique très forte", a expliqué Benedicte Bull, spécialiste de l'Amérique latine de l'Université d'Oslo.

- Retour au Venezuela ? -

"Pour avoir la démocratie, nous devons être prêts à nous battre pour la liberté", a dit mercredi sa fille dans le discours lu à l'Hôtel de ville d'Oslo, en présence de nombreux membres de la famille de la lauréate, du président argentin Javier Milei et d'autres chefs d'État latino-américains de droite radicale.

Ana Corina Sosa reçoit le prix Nobel de la paix pour sa mère, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, des mains du président du comité Nobel norvégien Jørgen Watne Frydnes, le 10 décembre 2025 à l'Hôtel de Ville d'Oslo ( AFP / Odd ANDERSEN )

Évoquant les arrestations, les tortures et la chasse aux opposants, elle a fustigé "des crimes contre l'humanité, documentés par les Nations Unies" et "un terrorisme d'État déployé pour étouffer la volonté du peuple".

Les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine refusent de reconnaître les résultats de la présidentielle de l'an dernier, qui a permis au socialiste Nicolas Maduro d'enchaîner un troisième mandat de six ans. L'opposition accuse le pouvoir de fraude et a revendiqué la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil et également présent à Oslo mercredi.

Le comité Nobel a exhorté le président vénézuélien à quitter le pouvoir.

"M. Maduro, acceptez les résultats de l'élection et retirez-vous", a lancé son président Jørgen Watne Frydnes sous des applaudissements nourris.