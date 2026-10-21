Street View : GE Aerospace maintient le cap malgré le brouillard macroéconomique

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21 octobre - GE Aerospace GE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, la demande en réparations de moteurs d’avion et en pièces détachées restant forte, même si ses perspectives actualisées laissent entrevoir des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes

** Le titre affiche une baisse de 2,7% depuis le début de l’année, contre un recul de 4% pour le secteur aérospatial et de la défense de l’indice S&P 500 .SPLRCAERO

FAIRE FACE À UN MARCHÉ DIFFICILE

** Morgan Stanley (“surpondération”, objectif de cours: 375 $) estime que, malgré les pressions sur les prix du pétrole et une éventuelle compression des multiples, la demande durable sur le marché des pièces de rechange et la forte visibilité sur les résultats soutiennent le potentiel de hausse

** RBC (“surpondération”, objectif de cours: 375 $) estime que “même si nous pensons que la croissance des services sera supérieure à la moyenne en 2027, les difficultés persistantes du transport aérien et la conjoncture macroéconomique, ainsi que l’incertitude concernant les marges, continuent de peser sur le sentiment”

** J.P. Morgan (“surpondération”, objectif de cours: 375 $) indique que GE sort de plusieurs trimestres de croissance exceptionnellement forte sur le marché des pièces de rechange, et que le ralentissement en cours entraîne une certaine nervosité autour du titre

** Citigroup (“acheter”, objectif de cours: 431 $) estime que “les prévisions ayant été publiées dans un contexte de préoccupations macroéconomiques mondiales inhabituellement vives, nous pensons que GE devrait finalement dépasser largement ces attentes”