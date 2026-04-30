Street View : Ford resserre les vis alors que la route s'aplanit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Ford Motor F.N a relevé mercredi ses prévisions annuelles de 500 millions de dollars, grâce à d'importants remboursements de droits de douane, mais a indiqué qu'elle restait confrontée à une hausse des coûts des matières premières alors qu'elle s'efforce de s'approvisionner en aluminium pour ses pick-up F-150, très rentables

** L'action de la société a chuté de près de 5 % à 11,62 dollars avant l'ouverture du marché

RETOUR SUR LES RAILS

** Morgan Stanley (« equal-weight », objectif de cours: 14 $) estime que si la volatilité macroéconomique pourrait continuer à perturber le secteur automobile, les progrès de Ford dans les domaines des véhicules électriques universels (UEV) et des solutions de stockage d'énergie (ESS), son cycle de renouvellement des produits, ainsi que la croissance des logiciels et services (S&S) constituent les principaux moteurs de croissance au-delà de 2026

** Daiwa Capital Markets (« neutre ») estime que Ford bénéficie d'une offre solide en matière de logiciels et de services dans son activité Ford Pro (de véhicules utilitaires) et d'une part plus importante de véhicules tout-terrain chez Ford Blue (de véhicules traditionnels à moteur à combustion interne)

** Morningstar (juste valeur: 18 $) estime que Ford a enfin franchi un cap en gérant mieux ses coûts de matériaux et de garantie, tout en continuant à proposer des véhicules attrayants, et que la plus grande cohérence des coûts laisse entrevoir des surprises positives en matière de bénéfices à venir

** RBC Capital Markets (« performance sectorielle », objectif de cours: 13 $) indique que Ford bénéficie davantage de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) par rapport à General Motors GM.N , et que Ford produit davantage de véhicules aux États-Unis, tandis que GM s’appuie davantage sur sa production en Corée et au Mexique