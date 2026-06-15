Italie: les exportations ont continué à progresser en avril

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations italiennes ont continué à croître en avril, enregistrant une hausse de 8,8% sur un an, poussées par les ventes de métaux, a annoncé lundi l'institut italien des statistiques (Istat).

Cette croissance a été poussée davantage par les marchés hors Union européenne, en hausse de 12%, notamment la Suisse et les Etats-Unis, alors que les marchés européens ont progressé de 5,9%.

Les exportations de produits pharmaceutiques, chimico-médicaux et botaniques ont baissé notamment vers l’Espagne, la Belgique, la France et la Suisse.

Les importations ont aussi progressé sur un an, celles depuis l'UE grimpant de 5,2% et celles hors UE croissant de 5,9%. Les prix ont fortement augmenté à l'import (+3,3% sur un mois).

Cette hausse des importations est notamment liée à une accélération des achats de pétrole brut auprès des pays de l’Opep et du Mercosur, ainsi que de gaz naturel depuis les Etats-Unis.

L'Istat note une réduction des importations de produits pharmaceutiques, chimiques-médicinaux et botaniques en provenance de Chine, des Etats-Unis et de Belgique.

L'Italie a ainsi encore amélioré sa balance commerciale, qui a atteint 4,3 milliards d'euros en avril.