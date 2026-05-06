Street View : AMD montre qu'il ne plaisante pas alors que sa croissance s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données

** AMD prévoit que le marché potentiel des processeurs pour serveurs connaîtra une croissance annuelle supérieure à 35 %, pour atteindre plus de 120 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux supérieur aux 18 % de croissance annuelle qu'elle avait prévus en novembre

** Les actions ont progressé de 17 % avant l'ouverture du marché

LE RÉTABLISSEMENT SE CONCRÉTISE

** J.P.Morgan ("neutre", objectif de cours: 385 $) affirme que les résultats d'AMD concrétisent le tournant structurel en cours dans les trajectoires de croissance des processeurs pour serveurs et des accélérateurs pour centres de données

** Bernstein attribue à AMD la note "surperformer", objectif de cours: 525 $) et estime que "alors que de nombreuses actions ont récemment grimpé uniquement sur la base de l'optimisme ambiant, la société mérite d'être saluée pour une dynamique fondamentale qui semble de plus en plus réelle"

** Morgan Stanley ("neutre", objectif de cours: 410 $) indique qu'AMD reste en très bonne position pour gagner des parts de marché (dans le domaine des processeurs), compte tenu de la part de marché plus faible d'Intel dans l'hyperscale et de sa feuille de route à court terme imparfaite

** Jefferies ("acheter", objectif de cours: 415 $) estime que la dynamique du marché des processeurs s'est considérablement renforcée, et que les performances des GPU au second semestre restent le principal facteur déterminant