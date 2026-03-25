StreamWIDE : Un pallier franchi

Publication du chiffre d’affaires 2025
StreamWide a publié hier soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2025 après avoir déjà dévoilé mi-février un chiffre d’affaires en forte croissance (+25% à 26,3 M€). Les marges du groupe ont également connu une progression significative avec un EBITDA de 15,7 M€ (+32% YoY) et un ROC de 7,8 M€ (+36% vs 2024). En bas de P&L, le RNpg a augmenté de +33% sur un an pour atteindre 6,3 M€.
Perspectives
StreamWIDE aborde 2026 avec un projet AT&T-FirstNet en phase de finalisation, dont le lancement commercial de la solution Fusion est attendu au T2 2026, après validation auprès d'une trentaine d'agences américaines. Les revenus récurrents SaaS générés à ce titre (1,4 M€ au 31 décembre 2025) sont encore modestes mais ont vocation à monter en puissance progressivement. En parallèle, les projets en Asie-Pacifique avancent favorablement et l'écosystème de distribution indirecte devrait permettre de participer à plusieurs appels d'offres significatifs en 2026 (défense, transports, énergie). Les revenus internationaux, qui représentent désormais 39% du CA (vs 31% l’an passé), témoignent d'une diversification géographique qui s'accélère.
Concernant nos prévisions, nous maintenons notre objectif de CA 2026e à 28,9 M€ impliquant une croissance de +9,9% YoY. En effet, les nombreux projets actuels du groupe et la meilleure visibilité sur le pipeline d’opportunités observé par le management devraient permettre à StreamWide d’atteindre cet objectif. Au niveau des marges, nous attendons désormais un EBITDA 2026e de 17,2 M€ (+9,2% vs 2025, contre une précédente estimation à 16,7 M€) et traduisant une marge d’EBITDA de 59,5%, très proche de celle observée en 2025 (-30bps). Le groupe devrait en effet effectuer quelques recrutements à la marge sans impacter le P&L et ainsi préserver son excellente rentabilité.
Recommandation
Suite à cette nouvelle bonne publication, nous passons notre recommandation à Accumuler. Notre objectif de cours est quant à lui maintenu à 70,3€, traduisant un upside de 5% par rapport au cours actuel. En effet, malgré la très bonne progression des fondamentaux, le titre s’échange à 10X VE/EBE FY1 (prévision EuroLand), légèrement au-dessus de la moyenne 2026 de ses comparables : 9,7x VE/EBE FY1 (consensus).
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