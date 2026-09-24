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StreamWIDE : Érosion de la rentabilité liée au décollage aux USA
information fournie par EuroLand Corporate 24/09/2026 à 09:18
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Publication des résultats S1 2026


StreamWIDE a publié hier soir ses résultats semestriels pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, le chiffre d’affaires avait déjà été communiqué à 12,8 M€, en hausse de +12%. L’EBITDA est ressorti stable à 6,3 M€ (-1%), tandis que le ROC a reculé de -37% à 1,7 M€, principalement sous l’effet de la hausse des amortissements. Le résultat net s’est établi à 0,8 M€ (-64%), pénalisé en plus par 1,0 M€ de coûts juridiques non récurrents liés au litige américain.



Perspectives


Au niveau des perspectives, le management s’attend à un second semestre plus favorable en termes de base de comparaison, les coûts liés à la montée en puissance américaine ayant déjà été pleinement engagés au S2 2025. Le groupe indique toutefois que la croissance des revenus ne devrait pas compenser totalement la hausse des coûts sur l’ensemble de 2026, ce qui devrait conduire à un léger recul des marges opérationnelles, tout en maintenant des niveaux élevés.


Le principal moteur reste le déploiement d’AT&T-FirstNet. La solution Fusion a été mise en production en juillet 2026 et les premières souscriptions ont commencé à être enregistrées. StreamWIDE souligne une progression satisfaisante des abonnements et prévoit les premières facturations au-delà des minimums garantis dès le T4 2026. D’autres projets et budgets pluriannuels pourraient également venir enrichir l’offre SaaS dans les prochains mois.


À l’international, plusieurs projets restent actifs en Asie-Pacifique, avec des concrétisations possibles à horizon 2027, tandis que le Moyen-Orient demeure plus incertain compte tenu du contexte géopolitique. En France et en Europe, le Groupe constate toujours un certain attentisme. StreamWIDE entend ainsi poursuivre la diversification géographique de ses revenus et renforcer leur récurrence, tout en continuant à investir dans ses équipes, ses infrastructures et ses outils, avec à terme des gains de productivité attendus, notamment via l’IA.


Concernant nos estimations, nous maintenons notre objectif de CA 2026e à 28,9, M€. Celui-ci fait ressortir une croissance de +9,9% sur l’exercice en cours. Au niveau de la rentabilité, nous abaissons notre objectif d’EBE 2026 afin de mieux refléter l’impact des investissements et du déploiement aux USA sur les marges de StreamWide. Ainsi, notre nouvelle cible d’EBITDA ressort à 15,1 M€ traduisant une marge d’EBE 2026e de 52,4% (vs 59,4% précédemment).


Recommandation


À la suite de cette publication, nous maintenons notre objectif de cours sur le titre à 70,3€. Étant donné la progression du titre, cela représente un downside de -13% par rapport au cours actuel. Notre recommandation passe donc à Alléger. Nous restons cependant favorables sur les perspectives du groupe avec notamment le projet américain qui devrait constituer un important catalyseur à moyen terme.

Valeurs associées

STREAMWIDE
75,600 EUR Euronext Paris -6,67%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 09:18:33.

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