Streamwide confiant après une année 2025 de croissance
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:37
La rentabilité s'améliore également nettement, avec un EBITDA en hausse de 32% à 15,7 MEUR, un EBIT en progression de 36% à 7,8 MEUR et un résultat net en croissance de 33% à 6,3 MEUR. La trésorerie brute atteint 20,7MEUR, en hausse de 5,8 MEUR sur un an.
Positionné sur des marchés à cycles longs mais porteurs, Streamwide se montre confiant dans sa trajectoire et estime que son exposition aux risques liés à l'intelligence artificielle reste limitée à moyen terme.
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