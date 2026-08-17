Entreprises, collectivités, délais, assureurs... : les principales mesures du gouvernement après les feux en Gironde et dans les Landes

Sébastien Lecornu a souligné la nécessité de trouver "un équilibre" entre la rapidité à agir et "l'urgence de réfléchir" aux prochaines étapes.

Sebastien Lecornu à Mérignac, le 17 août 2026. ( POOL / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Plus de 100 millions d'euros pour reconstruire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis lundi 17 août de sortir "l'artillerie lourde" pour aider la Gironde à faire face aux conséquences des megafeux qui ont ravagé le Médoc et les Landes en juillet

• Douze millions d'euros d'aide aux collectivités

Le Premier ministre a annoncé une aide financière de 10 millions d'euros pour la Gironde et deux millions pour les Landes, à destination des collectivités sinistrées ayant subi des destructions ou ayant participé aux réponses d'urgence. "Cette somme d'argent est disponible dès maintenant et va (leur) permettre de lancer des travaux sans retard", a-t-il précisé.

• Des délais plus courts

En ce qui concerne les logements, le Premier ministre a déclaré que les permis de construire seraient délivrés "globalement sous un délai d'un mois" , pour les "reconstructions en équivalence".

Pour les reconstructions "plus délicates", Sébastien Lecornu a indiqué que son gouvernement travaillait à une doctrine pour faciliter les démarches.

• Aides aux entreprises

L'État accordera des exonérations de cotisations sociales, pour une période de trois mois, pour les entreprises et acteurs économiques touchés. Sur la fiscalité, le Premier ministre a annoncé que "l'État acquittera la taxe foncière à la place des entreprises".

• Pression sur les assureurs

Le Premier ministre a insisté sur la responsabilité et le rôle des assureurs, promettant de passer lui-même "un message personnel aux grands patrons des compagnies d'assurance".

"Celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira aussi lesquels ", a-t-il affirmé.

• Soutenir le tourisme

Il a affirmé son intention de soutenir les acteurs économiques saisonniers au moyen notamment d' un plan de communication de deux millions d'euros cofinancé par l'État afin de renouveler l'attraction de la région.