STREAMWIDE : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 18 JUIN 2026

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME-ETI), le spécialiste des solutions logicielles de communications sécurisées et d'activités critiques, annonce avoir tenu son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 18 juin 2026. STREAMWIDE publie ce jour le compte rendu de cette assemblée, ainsi que le nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social de la Société à la date du 18 juin 2026.

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire en date du 18 juin 2026

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été approuvés. Toutes les autres résolutions proposées et recommandées par le Conseil d'administration ont été adoptées.

Résolutions à titre ordinaire

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : adoptée à 100% Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : adoptée à 100% Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : adoptée à 100% Quitus aux administrateurs : adoptée à 99,20% Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce : adoptée à 100% Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts : adoptée à 100% Autorisation à consentir au conseil d'administration pour procéder au rachat d'actions de la Société : adoptée à 97,45%

Résolutions à titre extraordinaire

Autorisation d'annulation de tout ou partie des actions achetées par la Société dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre (24) mois : adoptée à 99,13% Modification de l'article 22 des statuts de la Société : adoptée à 100% Pouvoirs en vue des formalités : adoptée à 100%

Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote

Conformément à l'article L.233-8 du Code de commerce et à l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, la Société STREAMWIDE informe ses actionnaires du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social à la date du 18 juin 2026 :

31 décembre 2025 18 juin 2026 Nombre total d'actions composant le capital social 2 804 807 2 804 807 Nombre réel de droits de vote (1) 4 656 873 4 657 828 Nombre théorique de droits de vote (2) 4 758 023 4 756 563

(1) Les actions privées de droit de vote (auto détention) ne sont pas prises en compte

(2) Les actions privées de droit de vote (auto détention) sont prises en compte

Prochain communiqué financier :

Chiffre d'affaires semestriel 2026, le mardi 21 juillet 2026

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Mathieu Omnes Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 92 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr