La Bourse de Paris finit emportée par les doutes sur les semi-conducteurs

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse mardi, prise par les doutes croissants autour des valorisations colossales des valeurs liées à l'intelligence artificielle, emportant tous les titres liés au secteur.

Le CAC 40 a terminé en baisse de 0,51% à 8.436,24 points. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises avait reculé de 0,33% à 8.479,87 points.

Les deux spécialistes des semi-conducteurs STMicroelectronics (-7,99% à 58,30 euros) et Soitec (-17,09% à 98,16 euros), ont perdu pied.

"On reste dans un environnement où on se pose des questions sur le secteur", rappelle Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Les semi-conducteurs et autres valeurs liées à l'intelligence artificielle, moteurs des marchés depuis le début de l'année, sont en effet en proie depuis plusieurs semaines aux doutes croissants des investisseurs sur la valorisation gigantesque de certaines entreprises et sur la rentabilité des investissements massifs dans l'IA.

L'élément déclencheur a été cette fois-ci la publication des résultats préliminaires du géant Samsung Electronics, qui ont échoué à rassurer, en dépit de performances spectaculaires. Le titre de l'entreprise a chuté à Séoul (-6,92%).

"C'est pour l'instant un essoufflement", estime Isabelle de Gavoty, responsable actions Europe pour Allianz GI.

"Pour aller plus loin sur la tech, les investisseurs attendent des preuves, de nouveaux upgrades dans les résultats du second semestre", poursuit-elle.

A Paris, les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, ont également perdu du terrain: Schneider Electric a terminé en baisse de 3,72%, à 268 euros.

Les valeurs traditionnelles plébiscitées

Isabelle de Gavoty constate par ailleurs "un espèce de rééquilibrage en faveur d'entreprises de consommation, notamment discrétionnaire, qui redeviennent investissables après la paix au Moyen-Orient".

Danone s'est ainsi octroyé 2,07% à 74,00 euros et Carrefour 3,71% à 16,51 euros.

Pernod-Ricard s'est même envolé de 5,48% à 65,88 euros.

Le secteur du luxe s'est aussi démarqué, avec L'Oréal gagnant 2,74% à 388,35 euros, Kering terminant en hausse de 1,00% à 252,20 euros. LVMH a pris 0,90% à 495,80 euros et Hermès 0,83% à 1.640 euros.

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