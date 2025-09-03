Strathcona Resources acquiert des actions supplémentaires de MEG Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré mardi qu'il avait acheté 6,66 millions d'actions ordinaires supplémentaires de son rival MEG Energy MEG.TO pour environ 190,8 millions de dollars canadiens (138,09 millions de dollars).

Avec cette acquisition, Strathcona possède ou contrôle maintenant environ 11,8 % des actions en circulation de MEG. Avant cette transaction, il détenait environ 9,2 % de l'ensemble des actions de MEG.

Le prix le plus élevé payé pour les actions de MEG achetées par Strathcona mardi était de 28,80 $CAN l'unité.

À la fin du mois dernier, Strathcona avait déclaré qu'il augmenterait sa participation à environ 14,2 %, renforçant ainsi sa position d'actionnaire minoritaire important de MEG.

La société avait alors également annoncé son intention de voter contre l'acquisition de MEG par un autre rival, Cenovus Energy CVE.TO .

En août, Cenovus a accepté d'acquérir MEG dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 7,9 milliards de dollars canadiens, après que le conseil d'administration de MEG a rejeté en juin l'offre d'achat de Strathcona, d'un montant inférieur à 6 milliards de dollars canadiens.

MEG a fixé au 9 octobre la date du vote des actionnaires sur son projet d'accord avec Cenovus. Bien que son conseil d'administration ait approuvé l'offre, celle-ci doit être soutenue par au moins deux tiers des investisseurs pour être acceptée. L'opération devrait être conclue au début du quatrième trimestre 2025.

Le président exécutif de Strathcona, Adam Waterous, a déclaré à Reuters en août que la société continuerait à dialoguer avec les actionnaires de MEG avant la date limite de dépôt de l'offre, fixée au 15 septembre.

Depuis 2020, Strathcona, soutenue par la société de capital-investissement Waterous Energy Fund, basée à Calgary, est devenue l'une des sociétés pétrolières à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord grâce à une série d'acquisitions.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)