 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient: les marchés mondiaux chamboulés par des attaques sur les infrastructures énergétiques
information fournie par AFP 19/03/2026 à 22:20

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La guerre au Moyen-Orient a encore bousculé les investisseurs jeudi, les frappes iraniennes sur des sites de production d'hydrocarbures dans le Golfe provoquant une nouvelle hausse des prix de l'énergie et un repli des Bourses.

"Le conflit avec l'Iran s'est intensifié (...), les attaques contre des installations énergétiques stratégiques faisant grimper le prix du brut et ravivant les inquiétudes géopolitiques sur l'ensemble des marchés", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"La situation pourrait dégénérer de manière spectaculaire", prévient Ed Hirs, chercheur à l'université de Houston.

Ciblé par des vagues de frappes successives, le plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, situé au Qatar, a subi des "dégâts considérables", selon la société publique QatarEnergy.

D'autres infrastructures clés au Moyen-Orient, dont plusieurs raffineries, ont aussi été la cible d'attaques.

L'annonce de ces frappes a propulsé de 35% en début de séance le cours du TTF néerlandais, référence européenne du gaz, à des niveaux jamais vus depuis janvier 2023, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

L'envolée s'est calmée en fin de journée, et le mégawattheure de gaz s'est finalement renchéri de 13,15% à 61,85 euros.

"L'escalade géopolitique a franchi un nouveau cap", note l'analyste John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank, qui parle d'"un basculement vers une guerre énergétique totale".

- "Sécurité" à Ormuz -

Sur le marché du pétrole, le baril de Brent, référence internationale, a bondi jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.

Il a finalement gagné 1,18% à 108,65 dollars.

Son équivalent américain, le baril de WTI, a perdu 0,19% à 96,14 dollars, après avoir brièvement dépassé en séance le seuil symbolique des 100 dollars.

L'Organisation maritime internationale (OMI) a demandé jeudi la création d'"un corridor maritime sûr" pour évacuer les navires bloqués dans le Golfe, condamnant la fermeture du crucial détroit d'Ormuz par l'Iran, dans une déclaration adoptée par ses Etats membres.

Juste avant cet appel, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon s'étaient dit prêts dans un communiqué conjoint "à contribuer aux efforts appropriés visant à garantir la sécurité de la traversée du détroit", par où transite habituellement un cinquième du pétrole et gaz mondiaux.

Par ailleurs, les prix des métaux précieux et industriels ont dévissé jeudi, la guerre au Moyen-Orient risquant de doper l'inflation et de freiner la croissance mondiale, et donc la demande pour les métaux.

- L'inflation en ligne de mire -

"Les marchés des actions sont actuellement mus par la peur", renchérit Neil Wilson, analyste de Saxo Markets

Une hausse des cours du pétrole résulte généralement en un recul des indices boursiers, face à la perspective d'une hausse généralisée des prix.

En Europe, les principales places ont terminé en forte baisse. Paris a cédé 2,03%, Francfort a lâché 2,82% et Londres 2,35%, Milan a perdu 2,32%.

A Wall Street, les cours ont connu un recul plus modéré, aidés en fin de séance par des propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assurant que la guerre "finira plus tôt que les gens ne le pensent".

Le Dow Jones a perdu 0,44% tandis que les indices Nasdaq et S&P 500 ont tous deux reculé de 0,28%.

Ces deux derniers jours, les banques centrales des Etats-Unis, du Japon, d'Angleterre et de l'Union européenne ont toutes annoncé un statu quo sur leurs taux.

Elles ont aussi "toutes réévalué les risques liés aux prix de l'énergie", souligne Kathleen Brook, "provoquant une forte hausse des rendements et une volatilité sans précédent" sur le marché de la dette d'Etat.

Vers 21H00 GMT, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts allemands, la référence en Europe, évoluait à 2,95%, contre 2,94% à la clôture mercredi. Son équivalent français évoluait à 3,63% contre 3,60% mercredi.

L'échéance à dix ans américaine s'échangeait à 4,25% contre 4,28% la veille.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
84,490 EUR Euronext Paris -3,22%
ING GROEP NV CVA EO -,24
10,150 EUR XETRA +0,50%
ING GROUP
EUR XETRA 0,00%
INTERACTIVE BR RG-A
67,6900 USD NASDAQ -1,11%
S&P GLOBAL
426,075 USD NYSE -0,11%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Umberto Bossi, leader de la Ligue du Nord, arrive pour une conférence de presse à Milan, le 29 mars 2010 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Italie : Umberto Bossi, fondateur de la Ligue du Nord, est mort à 84 ans
    information fournie par AFP 19.03.2026 23:28 

    L'homme politique italien Umberto Bossi, fondateur du parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, devenu la Ligue, est mort jeudi à l'âge de 84 ans. Ce sénateur et ami de l'ex-chef du gouvernement Silvio Berlusconi, qu'il avait contribué à porter au pouvoir, avait ... Lire la suite

  • Les prix des carburants dans une station-service à Rome, le 19 mars 2026 ( AFP / Tiziana FABI )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 19.03.2026 23:18 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 22H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient conclut son 20e jour: Frappes au Qatar, regain de nervosité sur les marchés énergétiques L'attaque du plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi dans le Bureau ovale à la Maison Blanche, le 19 mars 2026 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Entente toujours cordiale entre Trump et Takaichi, malgré l'Iran... et Pearl Harbor
    information fournie par AFP 19.03.2026 22:34 

    La Première ministre japonaise a préservé jeudi sa bonne entente avec Donald Trump, malgré la retenue de Tokyo face à l'offensive américaine contre l'Iran et en dépit d'une stupéfiante allusion du président américain à l'attaque de Pearl Harbor. Le dirigeant républicain, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre hongrois Viktor arrive au sommet des dirigeants européens à Bruxelles, le 19 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )
    Prêt à l'Ukraine : le sommet européen échoue à rallier Orban
    information fournie par AFP 19.03.2026 22:18 

    Dont acte. En dépit de leurs pressions, les dirigeants européens ne sont pas parvenus jeudi à faire fléchir le Premier ministre hongrois Viktor Orban, imperturbable dans son refus de débloquer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Le président ukrainien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank