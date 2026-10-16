Strategy risque d'être exclue de l'indice MSCI en vertu des nouvelles règles ; des milliards d'actifs gérés de manière passive sont menacés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MSCI publiera la liste définitive des entreprises concernées le 11 novembre

* Strategy avait prévenu l'année dernière que cette exclusion entraînerait une liquidation d'actions d'une valeur de 2,8 milliards de dollars

* La société japonaise Metaplanet risque d'être radiée, tandis que SharpLink figure sur la liste de surveillance en vue d'une exclusion

Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor, risque d'être retirée des indices boursiers mondiaux de MSCI en vertu des nouvelles règles adoptées jeudi, ce qui menace des milliards de dollars d'investissements passifs dans cet acheteur de bitcoins.

L'action de Strategy, premier détenteur institutionnel de bitcoins au monde et composante des indices MSCI USA et MSCI World, a chuté de 2,7 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture.

MSCI a annoncé jeudi que les sociétés non opérationnelles ne seraient plus éligibles à ses indices mondiaux "Global Investable Market" à compter de la clôture du 30 novembre, dans le cadre de sa révision des indices prévue en novembre. La liste définitive des sociétés concernées sera publiée le 11 novembre.

Cette décision fait suite à une révision que MSCI a entamée il y a un an , lorsqu’elle a proposé d’exclure les sociétés de trésorerie d’actifs numériques au motif qu’elles s’apparentent à des fonds d’investissement, lesquels sont déjà exclus de ses indices. MSCI a reporté ce projet en janvier et a lancé une révision plus large portant sur toutes les sociétés non opérationnelles.

MSCI définit les sociétés non opérationnelles comme des fonds d’investissement et des sociétés de développement d’entreprises, ainsi que d’autres sociétés dont la situation financière les fait ressembler à de tels entités.

Strategy et la société japonaise Metaplanet 3350.T figurent sur la liste des sociétés susceptibles d’être retirées de l’indice MSCI. SharpLink SBET.O et plusieurs autres sociétés de gestion d’actifs cryptographiques sont sur une liste de surveillance en vue d’un éventuel retrait.

Ces changements visent à élargir les critères d’exclusion de MSCI concernant les véhicules d’investissement passifs, les sociétés devant désormais satisfaire à des critères financiers relatifs à leurs actifs d’exploitation pour rester éligibles.

L’inclusion dans un indice revêt une importance particulière pour des sociétés telles que Strategy, car les fonds passifs et autres investisseurs qui répliquent des indices de référence sont tenus de détenir leurs actions.

Strategy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La société avait averti l’année dernière qu’une exclusion entraînerait la liquidation de 2,8 milliards de dollars de ses actions et aurait un effet " dissuasif " sur le secteur.

Strategy, qui a été la première à mettre en place un modèle de levée de fonds via la vente d’actions et de titres de dette pour acheter des bitcoins, affichait une capitalisation boursière d’environ 64,3 milliards de dollars à la clôture de jeudi. Son cours n’a guère évolué en 2026.