Warner accepte sept jours de discussions avec Paramount mais prépare toujours son rachat par Netflix

Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros a finalement ouvert mardi sept jours de discussions avec son concurrent Paramount, qui le courtise depuis décembre, mais continue de se préparer à convoler avec le géant du streaming Netflix .

"Netflix a accordé à WBD une dispense limitée (...) permettant à WBD d'engager des discussions avec Paramount Skydance pendant une période de sept jours se terminant le 23 février 2026", afin de donner à Paramount "la possibilité de présenter sa meilleure offre" qui sera "finale", a précisé Warner dans un communiqué.

Durant cette période, Warner entamera des discussions avec Paramount "pour clarifier certains termes" de son offre. Il lui a notamment adressé mardi une série de "questions clés" pour préciser sa dernière offre, datant du 10 février.

Netflix conserve le droit de s'aligner sur la nouvelle offre de Paramount, précise-t-il encore.

Warner réitère dans l'immédiat sa préférence pour l'offre de rachat de Netflix et annonce que l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle ses actionnaires devront trancher sur l'opération se tiendra le 20 mars.

- "Sécurité nationale" -

La saga du rachat de Warner dure depuis plusieurs mois. Fin octobre, Warner s'est officiellement dite ouverte aux offres de rachat avant d'annoncer, début décembre, un accord avec Netflix.

Paramount avait été le premier à manifester son intérêt mais le conseil d'administration de Warner a rejeté de manière répétée ses offres.

Paramount propose de prendre le contrôle de la totalité du groupe, avec toutes ses chaînes de télévision y compris CNN, alors que Netflix n'est intéressé que par le studio de cinéma Warner Bros et l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max).

Paramount offre 108 milliards de dollars, dette comprise, et Netflix 82,7 milliards.

Ce dernier a réaffirmé mardi, dans un communiqué séparé, que son offre était "supérieure" à celle de Paramount qu'il accuse de "manoeuvres" de distraction.

Selon lui, Paramount induit en erreur les actionnaires de Warner lorsqu'il laisse "entendre que sa proposition passera sans encombre" en termes réglementaires.

En combinant "deux des cinq grands studios hollywoodiens, deux grands circuits de distribution en salles, deux des principaux studios de télévision, deux grandes chaînes d’information, et deux grands distributeurs sportifs", Paramount risque en effet "de préoccuper les autorités chargées de la concurrence" à travers le monde, avance Netflix.

Par ailleurs, le financement étranger de l'offre de Paramount "suscite déjà de graves inquiétudes en matière de sécurité nationale", affirme-t-il: "Nous nous attendons à ce que les autorités gouvernementales du monde entier (...) examinent de près les investisseurs moyen-orientaux".

Paramount compte notamment parmi ses partenaires financiers les fonds souverains d'Arabie saoudite, d'Abou Dhabi et du Qatar.

Paramount a plusieurs fois modifié son offre pour tenter de convaincre Warner. La dernière version en date, présentée le 10 février, proposait de verser 0,25 dollar par action aux actionnaires de Warner pour chaque trimestre au-delà du 31 décembre 2026 durant lequel la transaction n'est pas finalisée. Il propose aussi de financer les frais de résiliation de 2,8 milliards de dollars payables à Netflix.