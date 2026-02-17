 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:19

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,67% pour le Nasdaq.

.IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Des chefs d'entreprises technologiques et d'intelligence artificielle (IA) participent cette semaine, aux côtés de dirigeants de nombreux pays à un sommet sur l'IA à New Delhi, l'Inde s'efforçant d'attirer davantage d'investissements dans ce secteur.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O envisage de rouvrir les négociations avec son rival PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O après avoir reçu la dernière offre d'achat de celui-ci, a rapporté l'agence Bloomberg dimanche, citant des sources proches du dossier. Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et NETFLIX NFLX.O pour la reprise de ses activités.

En avant-Bourse, le titre Paramount prend près de 3%, tandis que Warner Bros recule d'environ 1,2% et Netflix cède 0,6%.

* Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de réseaux sociaux X, META

META.O et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a pour sa part déclaré avoir ouvert une enquête sur le chatbot Grok de X, concernant le traitement des données personnelles et son potentiel à produire des images et des vidéos à caractère sexuel, y compris avec des enfants.

* FEDEX FDX.N - Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen ABDN.L votera contre le projet de rachat d'InPost par un consortium mené par FedEx, estimant que l'offre sous-évalue considérablement la société de consignes automatiques.

* DANAHER DHR.N s'apprête à racheter pour près de 10 milliards de dollars le fabricant d'oxymètres de pouls MASIMO

MASI.O , a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources. Masimo a lancé une bataille judiciaire contre APPLE

AAPL.O , un jury fédéral californien ayant jugé en novembre que le fabricant de l'Apple Watch et de l'iPhone devait verser 634 millions de dollars au groupe pour avoir enfreint un brevet couvrant sa technologie de mesure de l'oxygène dans le sang. L'action Danaher recule de 4,7% en avant-Bourse, tandis que Masimo grimpe de 39,6%.

* NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N - L'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus de 10% dans la compagnie de navires de croisière et prévoit de pousser à des changements au sein du groupe, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L'action Norwegian Cruise Line prend environ 6% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N souhaite faire de l'Inde une plaque tournante de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, a déclaré un cadre du laboratoire pharmaceutique américain en marge de la conférence BioAsia à Hyderabad alors que le fabricant du médicament anti-obésité Mounjaro s'est engagé à investir un milliard de dollars dans le pays dans un projet de production sous contrat.

* UBER UBER.N prévoit d'étendre son activité de livraison de repas à sept nouveaux marchés européens en 2026, en lançant ses services dans des pays tels que la République tchèque, la Grèce et la Roumanie, a déclaré dimanche un porte-parole de la société à Reuters.

* TRIPADVISOR TRIP.O - L'investisseur activiste Starboard Value prévoit de pousser à une importante réorganisation du conseil d'administration de la plateforme d'échange d'avis et de conseils touristiques et s'apprête à nommer une liste majoritaire pour le conseil d'administration de la société, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

* VALERO ENERGY VLO.N devrait acheter jusqu'à 6,5 millions de barils de brut vénézuélien en mars à destination de ses raffineries de la côte du Golfe, ce qui en ferait le premier raffineur étranger de pétrole dans le pays caribéen depuis que les États-Unis ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier, ont déclaré vendredi des sources.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

APPLE
255,7900 USD NASDAQ -2,27%
DANAHER
212,550 USD NYSE -1,10%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 500,93 Pts Index Ex +0,10%
ELI LILLY & CO
1 040,450 USD NYSE +0,14%
FEDEX
374,665 USD NYSE +1,43%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
MASIMO
130,1900 USD NASDAQ -2,08%
META PLATFORMS
639,7700 USD NASDAQ -1,55%
NASDAQ Composite
22 546,67 Pts Index Ex -0,22%
NETFLIX
76,8550 USD NASDAQ +1,31%
NORW CRS LINE
21,510 USD NYSE -7,48%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3200 USD NASDAQ +0,68%
Pétrole Brent
68,73 USD Ice Europ +0,22%
Pétrole WTI
63,84 USD Ice Europ +0,14%
S&P 500 INDEX
6 836,17 Pts CBOE +0,05%
TRIPADVISOR
9,6100 USD NASDAQ -6,88%
UBER TECH
69,980 USD NYSE -1,67%
VALERO ENERGY
200,180 USD NYSE +1,63%
WARNER BROS RG-A
27,9750 USD NASDAQ -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

