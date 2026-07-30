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Strategy, dirigée par Saylor, annonce une perte au deuxième trimestre alors que les cours du bitcoin s'effondrent
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy MSTR.O , dirigée par Michael Saylor, a annoncé jeudi une perte au deuxième trimestre, la chute des cours du bitcoin ayant érodé la valeur de son important portefeuille de cryptomonnaies dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Le bitcoin a fortement reculé par rapport à son plus haut niveau atteint en octobre, l’incertitude concernant les taux d’intérêt américains et les tensions géopolitiques ayant poussé les investisseurs à se détourner des actifs plus risqués, malgré les politiques favorables aux cryptomonnaies menées par l’administration Trump.

Voici quelques détails:

* La société a enregistré une perte nette de 8.22 milliards de dollars, soit 24.45 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice net de 10.02 milliards de dollars, soit 32.60 dollars par action, un an plus tôt.

* Strategy, dont le siège se trouve à Tysons Corner, en Virginie, détenait 843 775 bitcoins au 26 juillet.

* “Au deuxième trimestre 2026, Strategy a renforcé son bilan tout en faisant face à une baisse significative du cours du bitcoin”, a déclaré le directeur général Phong Le.

* L'action de Strategy, la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, a reculé d'environ 0,5 % en séance prolongée. À la clôture de jeudi, elle affichait une baisse d'environ 35,7 % depuis le début de l'année.

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