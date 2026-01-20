Strategy achète 2,13 milliards de dollars de bitcoins en huit jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy détient 709 715 bitcoin s au 19 janvier

L'analyste s'attend à ce que Strategy continue d'acheter des bitcoins pendant les baisses de prix

Les résultats trimestriels ne sont pas un indicateur clé pour Strategy, selon l'analyste

Les actions de Strategy chutent de 7,4 %, le bitcoin de 3,6 %

(Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 5, 6 et 9, mise à jour des actions) par Prakhar Srivastava

La société Strategy MSTR.O du milliardaire Michael Saylor, spécialisée dans le bitcoin, a déclaré mardi avoir acheté pour environ 2,13 milliards de dollars de bitcoins au cours des huit derniers jours, intensifiant ses achats alors que son action a été mise sous pression par la volatilité des crypto-monnaies.

La société a acquis environ 22 305 bitcoins entre le 12 et le 19 janvier, selon une déclaration réglementaire.

Les achats ont été financés par le produit du programme d'offre d'actions sur le marché de la société, a déclaré Strategy.

Les actions de la société ont chuté d'environ 7,4 %, tandis que le bitcoin BTC= a baissé de 3,6 %.

"Strategy continue d'acheter des bitcoins parce qu'arrêter serait un signal aussi fort pour le marché que d'en acheter davantage", a déclaré Nic Puckrin, analyste et cofondateur de Coin Bureau.

Si elle s'arrête, Saylor admet essentiellement que le bilan ne peut pas supporter la pression à la baisse des prix, ce qui pourrait peser à la fois sur les actions de Strategy et sur le sentiment général du bitcoin, étant donné le lien étroit entre le MSTR et l'optimisme autour de la crypto-monnaie, a déclaré Nic Puckrin.

Saylor a déclaré dans un billet X mardi que Strategy détenait 709 715 bitcoins au 19 janvier.

Au début du mois, Strategy a déclaré une perte non réalisée de 17,44 milliards de dollars sur ses actifs numériques au quatrième trimestre, reflétant une baisse de la valeur de ses avoirs en bitcoins au cours du trimestre, un coup de papier qui a pesé sur le sentiment des investisseurs parallèlement aux fortes fluctuations du marché des crypto-monnaies.

Strategy opère sur un horizon à plus long terme, se concentrant sur la croissance de son bitcoin par action, les résultats trimestriels ne sont plus le bon étalon pour la société, a ajouté Nic Puckrin.

Strategy, qui était à l'origine la société de logiciels MicroStrategy, a commencé à acheter et à détenir des bitcoins en 2020.