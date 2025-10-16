Storebrand Real Estate lance son deuxième fonds immobilier nordique

Storebrand Real Estate lance un deuxième fonds immobilier, Storebrand Nordic Real Estate Fund II (SNRE II), pour lequel il espère lever 300 millions d’euros. La société de gestion norvégienne affirme avoir déjà obtenu des engagements d’environ 200 millions d’euros lors d’un premier closing.

SNRE II suit une stratégie thématique « core-plus » axée géographiquement sur les pays d’Europe du Nord. Le fonds investit dans des secteurs soutenus par des moteurs de croissance structurels, en se concentrant principalement sur l’immobilier résidentiel, logistique et les infrastructures sociales. D’autres secteurs, tels que le commerce de détail, l’hôtellerie et les bureaux, seront pris en considération de manière sélective.

SNRE II fait suite au premier fonds SNRE I, qui a réalisé son dernier closing en décembre 2023 et est désormais entièrement investi.

Storebrand Real Estate gère actuellement un portefeuille immobilier d’environ 8 milliards d’euros, comprenant 250 actifs et plus de 2 millions de mètres carrés de surface locative. L'équipe immobilière compte 80 professionnels dans toute la région nordique.

