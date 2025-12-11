 Aller au contenu principal
Spie réalise l'acquisition de 93 % d'Artemys
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 18:14

Spie signe un accord pour l'acquisition de 93 % d'Artemys, un expert de la transformation numérique en France.

Artemys regroupe plusieurs entités spécialisées dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d'information de ses clients.

Le groupe dispose d'un portefeuille de clients diversifié notamment dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, et du luxe.

Artemys a généré en 2024 une production d'environ 82 millions d'euros.

Grâce à cette acquisition, Spie renforce ses expertises dans les domaines stratégiques du cloud, du big data et de la cybersécurité à destination des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France.

Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS (France), a déclaré : " Leur haut niveau d'expertise sur les infrastructures des systèmes d'information vient renforcer nos compétences dans la transformation numérique et nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes dans des domaines stratégiques tels que le cloud, la cybersécurité ou la data. "

