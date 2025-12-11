Paiements sans contact: Apple visé par une enquête de l'autorité suisse de la concurrence

L'autorité suisse de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre Apple concernant l'accès aux interfaces NFC sur les appareils iOS pour vérifier si ses concurrents suisses peuvent ou non rivaliser "efficacement" avec Apple Pay dans les paiements sans contact.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

La Commission de la concurrence (Comco) entend déterminer si les "modalités d'accès octroyées par Apple sont problématiques au regard du droit de la concurrence", indique-t-elle dans un communiqué.

Les appareils du géant technologique américain fonctionnent "exclusivement" au moyen de son système d'exploitation iOS, dont "Apple contrôle tous les aspects", y compris l'accès au standard technologique NFC (Near Field Communication, communication en champ proche), note la Comco.

Ce standard permet d'échanger des données sans câble sur une courte distance entre des appareils mobiles, tels que des smartphones.

Le groupe de Cupertino a longtemps refusé l'accès à cette interface aux fournisseurs tiers, alors qu'il est "librement disponible sur les appareils Androïd", a souligné la Comco qui note que la donne a néanmoins changé en juillet 2024 dans l'Union européenne et pays de l'espace économique européen.

Sous la pression de Bruxelles, qui avait ouvert une enquête en 2020 à la suite de plaintes de banques européennes, la marque à la pomme avait accepté d'ouvrir l'accès aux concurrents de son système Apple en leur permettant d'accéder gratuitement à l'entrée NFC des appareils iOS.

Elle avait pris engagement sur dix ans qui s'appliquent aux pays de l'Union européenne ainsi qu'à ceux de l'Espace économique européen, qui englobe aussi l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, mais dont la Suisse ne fait pas partie.

Fin 2024, Apple a octroyé aux fournisseurs suisses d'applications de paiements un accès "qui se distingue de la solution européenne", a expliqué la Comco, qui entend procéder à une analyse pour vérifier "si ces modalités différentes pour la Suisse sont conformes au droit suisse des cartels", précise son communiqué.

Contacté par l'AFP, l'opérateur de paiements mobiles Twint s'est félicité de l'ouverture de cette enquête, jugeant "indispensable" que "tous les acteurs du marché" puissent disposer d'un "un accès non discriminatoire".

Twint est la plateforme la plus utilisée en Suisse, avec 6 millions d'utilisateurs et 773 millions de transactions traitées en 2024.